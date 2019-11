Grâce à SiriusXM et Amazon, il n'a jamais été plus facile d'écouter la programmation de SiriusXM sur les appareils Alexa et Echo Dot d'Amazon.





Obtenez un Echo Dot gratuit à l'abonnement aux nouveaux forfaits de six mois : SiriusXM Sélect, XM Privilège et SiriusXM En continu Essential

TORONTO, le 21 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, SiriusXM a annoncé que son service de diffusion en continu sera désormais offert aux consommateurs avec l'Echo Dot d'Amazon, ce qui facilitera l'accès à la programmation de SiriusXM de la maison et leur permettra de réaliser des économies. La programmation de SiriusXM est reconnue pour ses stations dédiées à Howard Stern et pour ses centaines de stations de nouvelles, d'humour, de discussions, de sports en direct et de musique.

Pour une durée limitée, les clients admissibles qui s'abonneront sur SiriusXM.ca à un des nouveaux forfaits, soit SiriusXM Sélect, XM Privilège et SiriusXM En continu Essential, pour une période minimale de six mois, recevront aussi gratuitement un Echo Dot d'Amazon.

Pour connaître les détails importants de l'offre et les conditions de SiriusXM, visitez le site www.siriusxm.ca/mondotgratuit.

Pour leur permettre de se connecter à leurs stations en ligne préférées lors de leurs déplacements et à la maison au moyen d'appareils ou de haut-parleurs connectés, les abonnés aux forfaits SiriusXM Sélect, XM Privilège et SiriusXM En continu Essential peuvent accéder à la station SiriusXM en ligne via l'application SiriusXM ou le lecteur Web. Le forfait de diffusion en continu indépendant propose plus de 300 stations de contenu, y compris plusieurs stations exclusives offertes en ligne seulement, SiriusXM vidéo, des milliers d'heures d'émissions Sur demande, ainsi que des prestations musicales en direct, des prestations d'humour, des documentaires audio et des entrevues exclusives.

SiriusXM Privilège combine la diffusion en continu avec l'offre audio de SiriusXM en voiture et fournit une programmation complète de divertissement, de sports et de nouvelles. Ce forfait comprend les deux stations exclusives dédiées à Howard Stern, des stations musicales sans pauses publicitaires de divers genres, tous les matchs de la NFLMD, de la MLBMD, de la NBAMD et de la LNHMD, toutes les courses NASCARMD, la couverture du PGA TOURMD, les sports collégiaux, certains des plus gros noms et des plus importantes marques dans le domaine du divertissement, des stations de nouvelles et d'humour et bien plus!

SiriusXM Canada

SiriusXM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmfranco, sur Twitter à @siriusxmfranco, sur Instagram à @siriusxmfranco et sur YouTube à youtube.com/siriusxmfranco.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts en ligne sur son site et chez les détaillants partout au pays. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant dix années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 08:00 et diffusé par :