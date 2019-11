/R E P R I S E -- Prix Policiers du Québec : invitation aux représentants des médias/





MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le 21e Gala des Prix Policiers du Québec rendra demain hommage à 20 policières et policiers à l'hôtel Marriott Château Champlain, à Montréal. Les associations syndicales policières et les membres du Conseil de gouvernance du Gala des Prix Policiers du Québec souligneront le dévouement et le travail exceptionnel accompli par ces hommes et ces femmes provenant de partout au Québec. Les membres du Conseil s'assurent que le choix des lauréats retenus se fasse de façon objective et rigoureuse.

Près de 300 invités, issus de tous les horizons, participeront à cet événement. Ces policières et policiers recevront un Cristal des Prix Policiers du Québec pour s'être illustrés par leur courage, leur esprit d'équipe, leur persévérance et leur engagement auprès de leur communauté. Le détail de leurs actes méritoires est accessible sur la page Web des Prix Policiers du Québec à l'adresse suivante : www.prixpoliciersduquebec.ca le tout sous embargo jusqu'à demain, le jeudi 21 novembre.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : 21e Gala des Prix Policiers du Québec



Quand : le jeudi 21 novembre 2019



Heure : 12 h - la remise des prix débutera à 12 h 50



Endroit : Hôtel Marriott Château Champlain

1 Place du Canada, Montréal (Québec) H3B 4C9

