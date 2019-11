National Geographic : la Dominique est en passe de devenir la première nation au monde résiliente face au changement climatique





LONDRES, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Commonwealth de Dominique fait de nouveau parler de lui en raison de ses avancées remarquables face au changement climatique. Cette fois, le National Geographic a fait l'éloge de la petite île des Caraïbes pour son bon rétablissement après le passage en 2017 de l'ouragan de catégorie 5 Maria et pour son « objectif ambitieux de s'adapter entièrement au changement climatique ». L'article, rédigé par Sarah Gibbens, traite du traumatisme persistant subi par le peuple dominicain et, de manière notable, comment l'île a su se relever avec dignité, grâce à un plan inspirant visant à faire de l'île « la première nation au monde résiliente face au changement climatique », comme cela a été promis par le Premier ministre Roosevelt Skerrit.

Dans un premier temps, les experts avaient estimé qu'il faudrait au moins trois ans à la Dominique pour se remettre de l'ouragan Maria. Cependant, après seulement deux ans, National Geographic note que l'économie dominicaine se développe et se diversifie, l'écotourisme augmente, un nouvel hôpital moderne a vu le jour, des centaines de maisons à l'épreuve des ouragans ont été livrées aux Dominicains et bien d'autres mesures sont à venir.

« Des standards de construction uniformes, des produits agricoles variés, de nouvelles stations géothermiques, de meilleurs établissements de santé, une infrastructure de transports terrestres et maritimes fiable », cite l'auteur pour décrire certaines des responsabilités qui incombent désormais à la nouvelle administration : la CREAD (Climate Resilience Execution Agency of Dominica).

Le programme national de Citoyenneté par investissement (CPI ou Citizenship by Investment en anglais), classé comme le plus prestigieux au monde, est essentiel afin de lever des fonds pour la reconstruction et la modernisation de presque tous les aspects de la vie en Dominique. Cette initiative ayant fait l'objet d'une loi permet de sélectionner avec soin les investisseurs afin qu'ils obtiennent une seconde citoyenneté de la Dominique en échange d'une contribution à un fonds gouvernemental qui lui-même parraine des initiatives socioéconomiques. Ils peuvent également investir dans un des complexes d'écotourisme de luxe pré-approuvés, qui, à leur tour, attirent les « investisseurs haut de gamme ». Le Premier ministre Skerrit parle souvent du programme CPI comme d'une « bouée de sauvetage » dans le rétablissement rapide du pays après l'ouragan Maria.

Par exemple, des communautés entières désorganisées se sont vues offrir des habitations modernes, nouvellement construites dans des zones plus sûres, et selon une norme leur permettant de résister aux pires conditions climatiques, le tout par le biais exclusif des fonds du CPI. En outre, après l'ouragan, un sentiment bien plus fort de communauté est apparu parmi les entreprises locales, les hôteliers CPI, les résidents, les autorités et même les bénévoles, rassemblés pour débarrasser les routes, les rivières, les habitations et les forets tropicales des débris et laisser l'île se remettre.

Au début du mois, le magazine PWM du Financial Times a diffusé un documentaire portant en particulier sur la façon dont le programme CPI a transformé la Dominique et expliquant pourquoi le moment est propice pour investir dans « l'Île nature des Caraïbes ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1033371/Hurricane_Maria_Dominica.jpg

pr@csglobalpartners.com, www.csglobalpartners.com

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 07:57 et diffusé par :