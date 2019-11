Première nord-américaine : l'accès à l'informatique en périphérie sera désormais possible grâce à TELUS et MobiledgeX





MONTRÉAL, 21 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS, une société spécialisée en technologies de l'information et des communications, et MobiledgeX , qui s'emploie à rendre l'informatique en périphérie largement et aisément accessible, annoncent le lancement prochain au Canada du programme d'accès préliminaire (Early Access Program) de MobiledgeX. Grande première nord-américaine, ce programme permettra aux développeurs de concevoir et de tester des applications ainsi que de se livrer à des expérimentations au moyen de la technologie d'informatique en périphérie de nouvelle génération à faible temps de latence. Tirant parti du réseau mobile de calibre mondial de TELUS, le programme d'accès préliminaire de MobiledgeX permettra aux développeurs canadiens de concevoir des applications et des dispositifs novateurs en vue de leur déploiement sur un réseau international d'informatique en périphérie.



L'informatique en périphérie permet d'héberger des applications et des contenus non pas sur des nuages publics physiquement distants, mais directement sur les réseaux des télécommunicateurs, à des emplacements clés situés plus près de l'utilisateur. Combinée à la future infrastructure 5G, qui réduit aussi le temps de latence et accroît la vitesse, l'informatique en périphérie améliore l'expérience mobile des utilisateurs tout en offrant un nouveau potentiel à la réalité augmentée et virtuelle, aux villes intelligentes, à l'industrie 4.0, aux jeux et divertissements immersifs, aux véhicules autonomes, etc.

« Le partenariat entre TELUS et MobiledgeX procurera aux développeurs canadiens les outils et l'accès réseau nécessaires pour exploiter les possibilités de l'informatique en périphérie et tirer parti des réseaux mobiles de demain, explique Ibrahim Gedeon, chef des services technologiques à TELUS. L'informatique en périphérie permet aux consommateurs comme aux entreprises de profiter de la puissance d'un centre de données en temps quasi réel, pour mieux exploiter le potentiel des réseaux mobiles rapides à faible temps de latence. Elle favorise aussi l'avènement de technologies transformatrices dans tous les domaines : divertissement à domicile et jeux, soins de santé, agriculture, etc. Nous sommes impatients de découvrir ce que les entreprises canadiennes développeront sur le réseau de MobiledgeX. »

« L'informatique en périphérie et la possibilité de tester librement son potentiel sont deux moteurs essentiels à l'avènement imminent d'une foule de services mobiles nouveaux et novateurs, précise Sunay Tripathi, directeur de la technologie, de MobiledgeX. Nous misons sur la recherche, les technologies libres d'accès et de solides collaborations pour permettre aux acteurs aptes à le faire de porter l'informatique en périphérie vers de nouveaux sommets. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec TELUS pour accélérer l'exploration de cette technologie. »

Il sera possible de tester le programme d'accès préliminaire de MobiledgeX dans plusieurs grandes villes canadiennes, y compris à Montréal dans le cadre du Lab TELUS 5G mis en place au sein de Zú, un incubateur destiné aux jeunes pousses qui s'emploient à innover au chapitre du divertissement. D'autres sites d'essai au Canada seront annoncés bientôt, au fil de l'évolution du programme.

« Notre mission est d'attirer et de soutenir les acteurs créatifs du secteur du divertissement pour favoriser la mise sur pied de projets novateurs de calibre mondial. Zú contribue au processus créatif et à la croissance de ces acteurs en leur facilitant l'accès aux ressources nécessaires à la mise sur pied de leurs projets ainsi qu'aux technologies d'avant-garde, comme l'informatique en périphérie axée sur les services mobiles et la 5G. Nous sommes fiers du soutien que nous leur apportons », souligne Guillaume Thérien, directeur général, Zú.

Les développeurs autorisés à prendre part au programme d'accès préliminaire bénéficieront d'un accès exclusif et gratuit à la plateforme de MobiledgeX, au sein d'un environnement réseau. Ils pourront aussi prendre part à une foule d'activités : marathons de programmation, séances de formation, etc.

Les entreprises canadiennes qui souhaitent profiter d'un accès préliminaire à la plateforme bêta de MobiledgeX peuvent en faire la demande à https://mobiledgex.com/early-access .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 14,6 milliards de dollars et à 14,5 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter @TELUSnouvelles et sur Instagram @Darren_Entwistle.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Douglas Self

Relations publiques, TELUS

Douglas.self@telus.com

403-616-8741

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 08:00 et diffusé par :