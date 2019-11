Cirque du Soleil NYSA(MC) - Le premier spectacle permanent du Cirque du Soleil en Europe ouvrira à Berlin à l'automne de 2020





BERLIN, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Cirque du Soleil est heureux d'annoncer la présentation de Cirque du Soleil NYSA, son premier spectacle permanent en Europe, écrit et mis en scène par les célèbres metteures en scène Lulu Helbæk et Simone Ferrari. Présenté et coproduit par Live Nation, le spectacle prendra l'affiche à Berlin en Allemagne au Théâtre de la Potsdamer Platz à partir du 28 octobre 2020. Les billets sont en vente dès maintenant.

Célébrant le 25e anniversaire de la première production du Cirque du Soleil en Allemagne, le spectacle Cirque du Soleil NYSA est le premier spectacle permanent de l'organisation de renommée internationale en Europe, son 21e spectacle permanent et sa 52e production originale.

Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, mentionne que « pour le Cirque du Soleil, c'est une belle façon de célébrer 25 ans de relations avec la ville. Cette excitante nouvelle production est certainement le meilleur moyen de mettre en valeur le lien privilégié qui nous unit avec Berlin ».

Depuis l'arrivée du Cirque du Soleil en Allemagne, en 1995, avec son premier spectacle Saltimbanco, 14 de ses productions ont parcouru 16 villes dans le pays. Connue pour ses valeurs cosmopolites et son attrait international, Berlin servira de cadre au premier spectacle permanent conçu pour une ville européenne.

« On voulait raconter une histoire appartenant à Berlin, à ses habitants et à son statut d'épicentre culturel d'Europe, tout en la rendant universelle pour que les gens du monde entier puissent se sentir liés au spectacle et à ses personnages, » ajoute Daniel Ross, le directeur de création.

Ce récit moderne suit l'histoire de Nysa, une jeune femme intrépide rêvant d'aventures et de ciels ouverts. Sa curiosité et son courage lui permettront d'affronter l'inattendu et de voler vers de nouveaux mondes. Inspiré par la jeunesse, son désir de repousser les limites et son aspiration à un avenir meilleur, le personnage se tourne vers le monde extérieur pour ressentir ce que pourrait être la vie s'il se laissait emporter par son imagination et se permettait de prendre des risques. Cette nouvelle production du Cirque du Soleil invitera le spectateur à rêver d'un monde inimaginable.

En signant leur première collaboration avec le Cirque du Soleil, Lulu Helbæk et Simone Ferrari expliquent « qu'en tant qu'Européens, nous sommes enchantées et honorées de créer le premier spectacle permanent du Cirque du Soleil en Europe. C'est un rêve devenu réalité. Cela arrive à un moment de notre vie où nous ressentons l'urgence de parler de l'exploration de l'inattendu, c'est un processus fondamental pour l'évolution de l'humanité et de ses sociétés. En tant que créateurs, nous voulons rendre visible l'humanité qui se cache dans chacun des personnages, révéler leurs contradictions et raconter leur quête d'un monde qui, avant cela, semblait inconcevable. Ce spectacle va vous inspirer et vous propulser dans un monde nouveau. Vous êtes invités à vous abandonner dans l'inconnu et à découvrir une nouvelle réalité, une réalité où toucher le ciel n'est pas seulement possible, mais où s'efforcer de le faire changera le monde. »

L'équipe de création

Voici l'équipe de création du 21e spectacle permanent du Cirque du Soleil :

Chef de la direction, Production exécutive Yasmine Khalil Vice-président, Création Daniel Fortin Productrice déléguée Nathalie Enault Directeur de création Daniel Ross Metteures en scène et dramaturges Lulu Helbæk and Simone Ferrari Concepteur scénique et accessoires Jean Rabasse Conceptrice des costumes Elen Ewing Concepteur des performances acrobatiques Jérôme Le Baut Concepteur des appareils acrobatiques Ewen Seagel Concepteur sonore Jean-Michel Caron Directeur de production Inigo Alonso Ezcurdia

Pour se procurer des billets

Cirque du Soleil NYSA, le premier spectacle permanent du Cirque du Soleil en Europe sera présenté à Berlin au Théâtre de la Potsdamer Platz le 28 octobre 2020. Les billets sont en vente aujourd'hui sur la page www.cirquedusoleil.com/nysa.

Partenaires

Cirque du Soleil NYSA tient à remercier son partenaire automobile officiel, ?KODA.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Cirque du Soleil NYSA est le 21e spectacle permanent du Cirque du Soleil et sa 52e production originale.

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'organisation d'origine canadienne propose une approche créative élargie pour y inclure une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Le Groupe emploie actuellement 4 500 personnes issues de près de 70 pays différents. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site legroupecirquedusoleil.com.

À propos de Live Nation

Live Nation Entertainment est la plus importante entreprise de spectacles sur scène et de cybercommerce au monde et est constituée de quatre chefs de file du marché : Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management Group et Live Nation Network. Ticketmaster.com est le leader mondial de la billetterie et l'un des cinq principaux sites de commerce en ligne du monde, avec plus de 26 millions de visiteurs uniques par mois. Live Nation Concerts produit plus de 20 000 spectacles par année et emploie plus de 2 000 artistes dans le monde. Front Line est la première entreprise mondiale de gestion des artistes et représente plus de 250 artistes. Ces entreprises propulsent Live Nation Network, le principal fournisseur de solutions de marketing dans le domaine du divertissement, permettant à plus de 800 annonceurs d'accéder aux 200 millions de consommateurs que Live Nation apporte à travers ses évènements et ses plateformes numériques. Pour obtenir plus d'information, visitez www.livenation.com/investors.

