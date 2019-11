/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Point de presse du Barreau de Québec sur l'accès à la justice/





QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Barreau de Québec invite les représentantes et les représentants des médias à un point de presse portant sur l'accès à la justice le jeudi 21 novembre prochain. Le Barreau de Québec sera représenté par Me Denis Richard, Président de l'Association des avocats en jeunesse. Me Denis sera accompagné de Me Francisco Couto, Premier conseiller, Barreau de Montréal, Me Maxime Alepin, Bâtonnier de Laval, Me Jean-François Poirier, Bâtonnier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Me André Y. Komlosy, Bâtonnier d'Arthabaska, Me Catia Larose, Présidente de l'Association professionnelle des avocates et avocats du Québec, Me Geneviève Bertrand, Présidente des avocats de la défense de Québec et Me Olivier Rioux-McDougall, Président de l'Association des familialistes de Québec.

Aide-mémoire



Date : Le 21 novembre 2019 Heure : 13 h 00 Lieu : Hall des façades de la gare 400 boulevard Jean-Lesage

Québec

