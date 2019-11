Gestion d'actifs Picton Mahoney célèbre 15 années consacrées à la fortification des portefeuilles des investisseurs Canadiens





/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DISSÉMINER AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 21 nov. 2019 /CNW/ - Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») célèbre aujourd'hui 15 années consacrées au domaine de la gestion des actifs, avec pour mission d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers avec une plus grande certitude. Au cours de cette période, l'entreprise a comblé les besoins de certains des plus importants établissements et investisseurs du Canada grâce à son processus de placement unique. Parmi les principaux éléments de différenciation de ce processus, citons la création d'un cadre exclusif pour la construction de portefeuilles, appelé processus d'investissement fortifié de Picton Mahoney, des stratégies de placement distinctives offertes en vertu de comptes gérés discrétionnaires, de même que des fonds de couverture, alternatifs, négociés en bourse et des fonds communs de placement offerts sous forme de Fonds de couverture authentiques et de Fonds fortifiés.

« Nous tenons à remercier nos clients, nos employés et nos partenaires pour 15 années de confiance et de collaboration, déclare David Picton, président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, Picton Mahoney. Il y a 15 ans, nous avons créé un cadre d'exploitation reposant sur la confiance, la sincérité, l'excellence et la transparence. Je suis fier d'affirmer que nous sommes restés fidèles à nos valeurs et que nous anticipons avec confiance ce que l'avenir réserve à l'industrie des placements. »

Gérant un actif de 7,4 milliards de dollars (au 31 octobre 2019) et se targuant d'une feuille de route impressionnante pendant tous les cycles boursiers, Picton Mahoney demeure une entreprise innovante dans le domaine de la gestion des placements. La firme est fière de demeurer canadienne et d'appartenir entièrement à ses employés, alors qu'elle continue de se concentrer sur sa mission d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers avec une plus grande certitude.

Pour plus de renseignements sur les solutions de Picton Mahoney, veuillez visiter le site pictonmahoney.com/solutions.

Un placement dans un fonds commun peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Les Fonds alternatifs fortifiés peuvent seulement être souscrits par l'intermédiaire d'un courtier inscrit auprès de l'OCRCVM et ils sont seulement offerts dans les régions où ils peuvent être légalement vendus.

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans la création de solutions de placement distinctives et dans la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à fortifier leurs portefeuilles en se basant sur une expérience qu'elle a perfectionnée au fil des ans, pendant divers cycles boursiers et environnements de placement.

Fondée en 2004 et appartenant entièrement à ses employés, Picton Mahoney est une firme de gestion des portefeuilles du type « boutique » qui gère un actif supérieur à 7,4 milliards de dollars (au 31 octobre 2019). Pionnière des principes et des pratiques de placement dans les fonds de couverture authentiques au Canada, l'entreprise offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs et des fonds alternatifs, à l'intention des investisseurs institutionnels et individuels d'un bout à l'autre du pays.

SOURCE Picton Mahoney Asset Management

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :