/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Compagnie Électrique Lion et ses partenaires dévoilent un projet majeur en électrification des transports/





ST-JÉRÔME, QC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Vous êtes cordialement invités à venir assister au lancement d'une mobilisation d'envergure pour le développement du camionnage urbain 100 % électrique. Les détails du projet impliquant la Compagnie Électrique Lion, le gouvernement du Québec et six autres partenaires de l'industrie seront dévoilés à l'occasion d'une conférence de presse.

Quoi

La conférence de presse sera l'occasion d'entendre les principaux partenaires du projet, dont le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, monsieur Pierre Fitzgibbon, le ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, madame Sylvie D'Amours, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur Benoit Charette, en plus d'offrir des possibilités d'entrevues exclusives ainsi qu'un aperçu en primeur et haut en couleur du projet.

Quand

Vendredi, le 22 novembre 2019, à 10 h 15

Où

La Compagnie Électrique Lion

921, chemin de la Rivière-du-Nord

Saint-Jérôme (Québec) J7Y 5G2

Qui

M. Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière Mme Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

M. Benoit Charette , ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques M. Youri Chassin , adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et député de Saint-Jérôme

, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et député de Saint-Jérôme M. Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme

M. Marc Bédard, président, La Compagnie Électrique Lion

M. Christian Poudrier , président, Posi-Plus Technologies

, président, Posi-Plus Technologies Mme Claudine Bouchard , vice-présidente réseau de distribution d'Hydro-Québec

, vice-présidente réseau de distribution d'Hydro-Québec M. Claude Boivin , président, Boivin Évolution

, président, Boivin Évolution M. Louis Leclair , président, Les fourgons Transit

, président, Les fourgons Transit M. Danny Dufour , président, MAXIMETAL

, président, MAXIMETAL M. Alain Brunelle , président, Ambulance Demers

, président, Ambulance Demers M. Daniel Arteau , président, Système Pran

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :