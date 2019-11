Réflexion sur les minéraux stratégiques et critiques





ROUYN-NORANDA, Québec, 21 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) appuie l'initiative du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, qui a annoncé une réflexion sur la place du Québec, en ce qui a trait à la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques.



La mise en place d'une économie verte et également de la transition énergétique est essentielle pour le développement futur du Québec. Des conditions se doivent d'être mises en place pour assurer le développement d'une filière minérale totalement intégrée, touchant les minéraux stratégiques (de la prospection, la mise en valeur du gisement, la mise en marché des produits, l'innovation, l'exploitation responsable, la restauration et le recyclage de ce type de minéraux).

« La réflexion proposée doit nous amener à nous engager vers un passage à une économie plus verte, favorisant ainsi la réduction de l'empreinte environnementale de l'ensemble des activités humaines. Les PME d'exploration sont les découvreurs des métaux nécessaires et nos projets de terres rares, de lithium, de vanadium, pour ne nommer que les plus connus, sont essentiels au développement des technologies et innovations. Si le gouvernement souhaite développer une filière intégrée et une autonomie d'approvisionnement, il se doit de supporter les efforts menant à la découverte de futurs gisements qui contribueront au Québec de demain » a déclaré M. Mathieu Savard, président du conseil d'administration de l'AEMQ.

Le rôle essentiel que jouent les minéraux stratégiques et critiques dans nos vies quotidiennes est depuis longtemps reconnu. Les piles, circuits électriques, écrans de télévision, ordinateurs, produits cosmétiques, la production et la livraison de l'énergie hydroélectrique, les instruments de musique, le secteur médical et l'électrification des transports, etc., ne sont que quelques exemples de l'importance de ces minéraux dans le développement de notre société. L'AEMQ supporte également l'utilisation durable des ressources minérales qui favorisent le recyclage plus intensif des métaux et contraignent les concepteurs et fabricants de biens, à incorporer la recyclabilité à leurs produits. On a qu'à penser à l'application de la directive sur les substances toxiques et dangereuses (RoHS) et à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE / DEEE).

« Une filière minérale totalement intégrée, mettant en valeur les minéraux stratégiques du sous-sol québécois, va ainsi contribuer à assurer un approvisionnement de qualité, l'introduction de nouvelles technologies favorisant l'innovation, l'économie verte, la transition énergétique et supportant l'utilisation durable des ressources minérales du Québec et d'ailleurs » a déclaré Mme Valérie Fillion, directrice générale de l'AEMQ.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DE L'EXPLORATION MINIERE DU QUEBEC (AEMQ)

L'AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants oeuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l'Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 1200 membres individuels. L'Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise à Montréal les 21 et 22 octobre 2020.

Valérie Fillion

Directrice générale

819 762-1599 poste 224

dg@aemq.org

