Cott annonce l'acquisition de Viteau, augmentant ainsi sa densité aux Pays-Bas





TORONTO, Ontario et TAMPA, Floride, 21 novembre 2019 /CNW/ - Cott Corporation (NYSE :COT ; TSX :BCB) (la « Société », ou « Cott »), fournisseur leader en services de livraison de bombonnes d'eau pour les particuliers et les professionnels en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que leader dans le domaine de la torréfaction sur mesure de café pour le secteur des services d'alimentation aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui qu'Eden Springs, filiale en pleine propriété de Cott, avait procédé à l'acquisition de Viteau International B.V (« Viteau »).

L'acquisition de Viteau, fournisseur leader de bombonnes d'eau et de services de filtration au point d'utilisation aux Pays-Bas, renforce la densité d'Eden Springs dans la région, avec désormais 6 500 machines en location, dont 4 000 refroidisseurs d'eau en bombonne, parmi lesquels 2 500 assurent une filtration au point d'utilisation.

« Viteau est l'un des principaux fournisseurs d'eau aux Pays-Bas, et a bâti une solide réputation auprès de ses clients », a déclaré Antonio Alarcon, président d'Eden Springs Continental Europe. « Cette acquisition renforce notre clientèle commerciale, et nous permet de tirer davantage parti de notre position de leader du marché dans la région. Nous sommes heureux d'accueillir les clients de Viteau au sein de la plateforme d'Eden Springs, et sommes impatients de répondre à leurs besoins de désaltération. »

« Nous sommes ravis que nos clients puissent ainsi continuer de bénéficier d'un service et de produits de haute qualité de la part d'Eden Springs », a déclaré Benno Kuijf, propriétaire de Viteau. « La puissance de la plateforme d'Eden Springs, ainsi que l'engagement de cette société autour de l'excellence, ont fait d'Eden Springs le choix parfait pour continuer de servir nos clients. »

Pour en savoir plus sur les solutions de désaltération que propose Eden Springs, rendez-vous sur www.edensprings.com .

À PROPOS DE COTT CORPORATION

Cott est une société de services liés à l'eau, au café, au thé, aux extraits et à la filtration, qui bénéficie d'une présence nationale de premier plan, basée sur le volume, dans le secteur nord-américain et européen de la fourniture d'eau en bombonne pour les particuliers et les professionnels. Cott est également leader dans la torréfaction sur mesure de café, les mélanges de thé glacé, et les solutions d'extraits pour l'industrie des services alimentaires aux États-Unis. Notre plateforme couvre plus de 2,5 millions de clients ou points de livraison en Amérique du Nord et en Europe, soutenue par des flottes et installations de vente et de distribution stratégiquement situées, ainsi que par des grossistes et des distributeurs. Ceci nous permet de fournir efficacement des services aux lieux de résidence, entreprises, chaînes de restaurants, hôtels et motels, petits et grands détaillants, ainsi qu'aux établissements de santé.

Site Web : www.cott.com

À PROPOS D'EDEN SPRINGS

Eden Springs est le principal fournisseur européen de solutions de boissons sur le lieu de travail, proposant un service complet à guichet unique qui répond aux besoins en eau et en café de toutes les organisations. Eden fournit des solutions intégrées de services d'eau et de café à plus de 800 000 clients répartis dans 18 pays, comprenant une large gamme de refroidisseurs d'eau en bombonne, de refroidisseurs d'eau du robinet, et de bouteilles en packs de dimension réduite, ainsi que des solutions de boissons chaudes incluant des machines à café, un café de haute qualité, du thé, et d'autres accessoires. Eden Springs fait partie de Cott Corporation depuis 2016.

Pour les médias : Cynthia Millane, Communication d'entreprise, Tél : +1 (813) 421-9867, Communications@cott.com ; Pour les investisseurs : Jarrod Langhans, Relations investisseurs, Tél : +1 (813) 313-1732, Investorrelations@cott.com

