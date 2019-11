Novacap clôture son fonds Industries V à 940 millions de dollars





MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, a annoncé la fermeture de son tout dernier fonds d'investissement privé, Novacap Industries V (le « Fonds »), à capital fixe, avec des engagements totaux de 940 millions de dollars canadiens. Le Fonds a dépassé son objectif de près de 45%, grâce à la forte demande provenant de nouveaux investisseurs ainsi que des investisseurs existants.

Novacap Industries V a pour objectif d'investir dans des entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs industriels et manufacturiers, ainsi que dans les services et la distribution. Le Fonds maintiendra sa stratégie actuelle consistant à investir dans des sociétés nord-américaines de taille moyenne du secteur manufacturier, de la transformation des produits alimentaires, des fournisseurs de services aux entreprises et de la distribution capables de devenir des chefs de file nord-américains dans leurs domaines respectifs. Le Fonds prévoit réaliser des investissements en capitaux propres afin de soutenir les sociétés qui lancent une initiative de croissance interne et de mener des acquisitions stratégiques.

Le Fonds a officiellement entrepris ses démarches à la fin de 2018, avec un objectif initial de 650 millions de dollars canadiens et l'objectif d'élargir à l'échelle mondiale sa base de partenaires commanditaires. Le résultat a dépassé les attentes grâce aux engagements de fonds de pension, d'institutions financières, de compagnies d'assurance, de firmes de gestion du patrimoine et d'individus à valeur nette élevée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. « Nous sommes fiers d'avoir réussi à clôturer la 5ième génération du fonds Novacap Industries avec une base de commanditaires à l'échelle mondiale », a déclaré M. Jacques Foisy, président du conseil d'administration et associé directeur de Novacap Industries. « Le succès de cette levée de fonds nous permettra de continuer à faire croître et à développer des entreprises au Canada et ailleurs. »

Novacap Industries V sera dirigé par ses partenaires, Jacques Foisy, Michel Côté, Domenic Mancini, Frédérick Perrault, Marc Paiement, Michel Toutant et Jean-François Routhier.

Le groupe Credit Suisse Private Fund a agi en tant qu'agent de placement exclusif et le cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg a agi en tant que conseiller pour le fonds pour Novacap Industries V.

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

