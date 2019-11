Fiorano Software va assurer la conformité à la PSD2 à l'IIG Bank (Malta) Ltd.





La banque va mettre en oeuvre le Fiorano PSD2 Accelerator pour accélérer les procédures de conformité à la PSD2 et un parcours de système bancaire ouvert

LONDRES, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Fiorano Software, spécialiste de premier plan dans le domaine des logiciels médiateurs d'entreprise, de la gestion des API et des solutions bancaires a annoncé aujourd'hui que l'IIG Bank (Malta) Ltd. a choisi Fiorano pour assurer la conformité à la PSD2 ainsi que des capacités dans le système bancaire ouvert. Le Fiorano PSD2 Accelerator va réduire de façon substantielle la durée de mise en application, le coût et les risques d'incertitude concernant la PSD2 (DSP2, directive sur les services de paiements) à l'IIG Bank (Malta) Ltd.

Alan Bartoli, directeur des technologies de l'information (TI) à l'IIG Bank (Malta) Ltd. souligne que « La mise en oeuvre du Fiorano PSD2 Accelerator a été très simple grâce à la gestion judicieuse du projet et aux compétences exceptionnelles des techniciens de l'équipe de Fiorano. Nous nous sommes décidés pour le Fiorano PSD2 Accelerator en raison de l'expertise déjà démontrée par la solution dans la gestion d'API et la facilité d'interfaçage avec la solution bancaire centrale. »

Le Fiorano PSD2 Accelerator facilitera l'accès aux informations sur les comptes et au-delà par l'intermédiaire des API (interfaces de programmation d'applications) de la PSD2, ce qui permettra à la banque de mettre au point des services nouveaux et innovants pour ses clients. Cela ouvrira l'accès aux données de la banque pour des prestataires tiers afin de développer des services regroupant les comptes en une seule vue de client à partir d'institutions multiples. Le Fiorano PSD2 Accelerator associe de multiples composants exigés par les banques en une seule pile de technologies préintégrées. Ceci les aide à fournir des interfaces d'ASPSP (prestataire de services de paiement gestionnaire de compte) tout en répondant à des considérations techniques clés de la DSP2 en relation avec l'accès aux comptes (XS2A), l'authentification solide du client (SCA), les canaux de communication communs et sûrs (CSC) et la vérification d'identité et de réglementation du prestataire tiers (TPP).

À propos d'IIG Bank (Malta) Ltd.:

Fondée en 2010, IIG Bank a une présence mondiale à l'intérieur des échanges commerciaux internationaux et du financement des matières premières, avec des offres de taux d'intérêt les meilleures de leur catégorie et du meilleur rapport pour les clients. Ses services englobent les comptes de premier ordre, les comptes de dépôt à terme, le financement du commerce international, les services bancaires aux entreprises, les envois de fonds et les règlements, le change de devises et les services bancaires par Internet.

À propos de Fiorano Software :

Fiorano Software, société des États-Unis basée dans la Silicon Valley (Californie) est depuis 1995 prestataire de confiance de fonds de panier pour entreprises numériques et logiciel médiateur d'intégration d'entreprise, de messagerie de haute performance et de systèmes distribués de poste à poste, de gestion d'interface de programmation d'applications (API) et de solutions bancaires. Fiorano intervient à partir de ses bureaux dans le monde entier et par un réseau de partenaires technologiques et de revendeurs à valeur ajoutée. Des sociétés d'envergure mondiale comprenant la NASA, AT&T Wireless, la Banque fédérale, la Banque de Kigali, la Commercial Bank of Africa, la Canadia Bank et le National Health Service (NHS, Service national de la santé) ont déployé Fiorano afin de stimuler l'innovation par le biais de solutions ouvertes, fondées sur des normes, événementielles et en temps réel, permettant d'atteindre une productivité sans précédent.

Contacts :

Sumit Kuhite

+1-650-326-1136

mediarelations@fiorano.com

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 05:50 et diffusé par :