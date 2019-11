Moody's Analytics remporte la première place du classement RiskTech100® de Chartis dans la catégorie validation de modèles





Moody's Analytics remporte la première place du classement RiskTech100® de Chartis dans la catégorie validation de modèles pour la seconde année consécutive. Il s'agit d'une de nos sept victoires par catégorie cette année, parallèlement à une quatrième place au classement général.

Dans un environnement financier de plus en plus complexe, les besoins en validation et en surveillance des modèles de risque de crédit sont plus importants que jamais. Nos solutions de validation de modèles qui dominent le marché sont destinées tant aux classes d'actifs des particuliers qu'à celles des entreprises, à la fois pour les modèles tiers et les modèles élaborés en interne.

La solution CAPtm basée sur le cloud fait partie de notre offre. Exploitant les données de Moody's Analytics à la pointe du secteur et notre vaste expérience dans le domaine de la modélisation du risque, cette solution permet aux entreprises de personnaliser leurs modèles, qu'ils soient internes ou tiers, en fonction de leur propre et unique expérience. Les services de conseil de Moody's Analytics complètent l'accès à la plateforme CAPtm et l'ensemble de nos offres de validation de modèles.

Au début de l'année, l'entreprise avait été désignée « meilleure de sa catégorie » dans un rapport de Chartis Research évaluant les solutions de validation de modèles de dix fournisseurs de premier plan. L'évaluation portait sur une comparaison de « l'exhaustivité de l'offre » à l'aune de sept critères, dont la tarification/l'analyse du modèle, la saisie des données et l'adaptabilité. Moody's Analytics a été le seul fournisseur reconnu pour proposer les « meilleures fonctionnalités » conformément aux sept critères.

« Nous sommes heureux d'être reconnus pour nos solutions de validation de modèles », a déclaré Anamaria Pieschacon, économiste principale de la division validation des modèles. « Grâce à ces solutions et services, nos clients peuvent utiliser leurs modèles validés en toute confiance et améliorer la gestion globale de ceux-ci tout en respectant efficacement les normes réglementaires et comptables et en prenant de meilleures décisions commerciales, plus avisées. »

Entrant dans sa quatorzième année d'existence, le classement RiskTech100® évalue les entreprises technologiques qui proposent aux institutions financières des solutions en matière de conformité et de risque. Les analystes de Chartis se basent sur une combinaison de sources variées afin de prendre des décisions éclairées : enquêtes auprès des utilisateurs, entretiens avec des experts en la matière, vérification des références clients, exposés des fournisseurs et autres sources de tiers.

Cette victoire vient s'ajouter à notre palmarès toujours plus étendu de récompenses et de distinctions décernées par les professionnels du secteur.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des informations financières et des instruments d'analyse qui permettent aux dirigeants d'entreprises de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d'informations et notre application technologique innovante aident nos clients à évoluer en toute confiance sur un marché en pleine mutation. Nous sommes réputés pour nos solutions primées, à la pointe de ce secteur, proposant des services de recherche, des données, des logiciels et des services professionnels regroupés afin d'offrir une expérience client sans faille. Nous sommes vecteurs de confiance dans des milliers d'organisations à travers le monde, grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, à notre approche caractérisée par l'ouverture d'esprit et à notre action centrée sur la satisfaction des besoins des clients. Pour de plus amples informations relatives à Moody's Analytics, rendez-vous sur notre site Internet ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, au revenu déclaré de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 10 900 personnes dans le monde et est implantée dans 44 pays.

