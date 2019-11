Sagemcom et Com Hem lancent la première gateway câble Wi-Fi 6 sur le marché du Haut Débit Multi-Gigabit





CETTE GATEWAY DE NOUVELLE GÉNÉRATION ATTEINT DES PERFORMANCES PHÉNOMÉNALES ET PERMET AUX CLIENTS DE COMHEM D'ATTEINDRE DES VITESSES DE PLUSIEURS GIGABITS ET DE BÉNÉFICIER D'UNE CONNECTIVITÉ SUPÉRIEURE.

Conçue par Sagemcom, la nouvelle génération de gateway F@st 3896 maximise la capacité de distribution de la bande passante en provenance du réseau DOCSIS 3.1 grâce à ses interfaces Wi-Fi 6 et LAN 2.5Gbps.

Ce produit intègre une véritable solution Wi-Fi 6 et offre sur le réseau local domestique une meilleure efficacité spectrale, une capacité réseau supérieure et une expérience utilisateur améliorée avec une latence réduite. Il intègre les dernières technologies sans fil, y compris la modulation OFDMA et 1024QAM, permettant ainsi d'utiliser plusieurs appareils grâce à un partage efficace de la bande passante et d'optimiser le débit pour chaque appareil connecté. Il améliore également la portée et réduit la consommation d'énergie de chacun de ces appareils.

De plus, la gateway DOCSIS 3.1 F@st 3896 offre des services haut débit évolués basés sur la solution logicielle Swan®. Elle est également disponible avec RDK-B et son écosystème de partenaires ouvert.

La gateway DOCSIS 3.1 F@st 3896 supporte mieux les foyers connectés avec de nombreux appareils actifs. Elle accélère tout ce que les consommateurs font en ligne aujourd'hui, y compris le streaming vidéo, la domotique intelligente, les jeux et les téléchargements. Elle est prête à prendre en charge les services et expériences futurs, y compris les services 8K, IA, les services cloud, et plus encore.

"La majorité de nos clients utilisent une connexion sans fil à la maison et il est donc important pour nous d'avoir les débits les plus élevés. Aujourd'hui, nous sommes le premier opérateur suédois à lancer le Wi-Fi 6, ce qui nous permet d'offrir la vitesse Wi-Fi la plus rapide et jamais atteinte par les plus grands opérateurs en Suède. Une fois de plus, Com Hem prouve sa capacité à offrir la meilleure expérience de surf sur Internet que nos abonnés puissent avoir chez eux ", déclare Joakim Öhrström, responsable du haut débit et de la télévision chez Com Hem.

A propos de Sagemcom

Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du hautdébit (décodeurs, box Internet), de la smart city (smart meter et smart grid), et de l'Internet des Objets (membre fondateur de l'Alliance LoRa). Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à Rueil- Malmaison, emploie 5 500 personnes sur les cinq continents.

www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 05:20 et diffusé par :