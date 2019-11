EURid annonce les gagnants des Web Awards .eu 2019





Nous sommes heureux d'annoncer les 7 gagnants du concours très attendu des Web Awards .eu de cette année !

Les vainqueurs de cette année sont:

Pour la catégorie des « Leaders » : estiabakery.eu (Grèce)

Pour la catégorie des « Rising Stars » : beebite.eu (Lettonie)

Pour la catégorie des « Laurels » : study.eu (Allemagne)

Pour la catégorie « Better World » : greengiving.eu (Pays-Bas)

Pour la catégorie « House of .eu » : greeneuropeanjournal.eu (Belgique)

Des mentions spéciales ont été décernées à :

old-love.eu (Allemagne), créativité artistique

valueablenetwork.eu (Italie), meilleure société européenne

« Nous sommes très heureux à l'égard des gagnants de cette 6ème édition des Web Awards .eu. Comme toujours, le choix du jury a été difficile car tous les sites Web des finalistes étaient inspirants. Les gagnants peuvent donc être très fiers ! », a déclaré Giovanni Seppia, Directeur des relations externes d'EURid.

Le concours des Web Awards .eu 2019 a enregistré 139 nominations avec près de 5 500 votes tout au long de la période de nomination et de vote. Les gagnants ont été annoncés le 20 novembre 2019 lors d'un gala qui s'est déroulé à Bruxelles, en Belgique, au Théâtre du Vaudeville. La soirée a été animée pour la quatrième année consécutive par Sally Bundock, l'inégalable présentatrice de la BBC.

Les participants au gala ont également assisté aux prestations spectaculaires de l'auteur-compositeur-interprète anglais James Morrison et d'Emilio Dosal, acteur-danseur et chorégraphe.

EURid tient à féliciter les incroyables participants et gagnants de cette édition 2019 !

À propos d'EURid

EURid est une organisation à but non lucratif qui s'est vu confier la gestion des domaines de premier niveau en .eu, .?? et .?? suite à une procédure d'appel d'offres et à une désignation par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités et fournit une assistance dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Dans le cadre de son engagement permanent en faveur de la sécurité des données, EURid possède depuis 2013 une certification ISO 27001. EURid est également enregistrée par le Système européen de management environnemental et d'audit (SMEA). EURid a son siège à Diegem (Belgique) et des bureaux régionaux à Pise (Italie), Prague (République tchèque) et Stockholm (Suède). Pour plus d'informations : www.eurid.eu.

