PTC reconnu leader dans le secteur des plateformes industrielles de réalité augmentée selon une nouvelle étude ABI





PTC (NASDAQ : PTC) annonce qu'elle a été nommée l'un des leaders du marché des plateformes de réalité augmentée à usage industriel grâce à son portefeuille de solutions de réalité augmentée (AR) Vuforia® par ABI dans sa nouvelle étude intitulée « Etude de marché des plateformes industrielles de réalité augmentée » (Competitive Assessment ? Enterprise Augmented Reality Platforms).

Le rapport d'ABI Research a évalué les fournisseurs sur deux critères : l'innovation et l'implémentation. Dans cette étude, Vuforia figure au premier rang dans la catégorie de l'innovation en raison de l'étendue de son portefeuille clients et de son réseau de partenaires, de ses capacités fonctionnelles et technologiques avancées, et de l'offre solide de PTC pour la mise en oeuvre d'une continuité numérique. En matière d'implémentation, le rapport ABI Research a mis en exergue les atouts de Vuforia qui :

d'une part, est compatible avec de nombreux appareils mobiles ( smartphones / tablettes / lunettes ...)

et d'autre part, offre de nombreuses possibilités pour la création de contenu allant d'outils faciles d'utilisation à des solutions prêtes à l'emploi.

« Je suis ravi que PTC soit reconnu par ABI Research comme le leader des plateformes industrielles dans cette étude de marché », a déclaré Jim Heppelmann, président et CEO de PTC. « Cette reconnaissance confirme la supériorité technologique de Vuforia et souligne l'engagement indéfectible de Vuforia pour contribuer au succès de ses clients. »

Vuforia répond aux besoins d'une grande variété de cas industriels. Le rapport d'ABI Research souligne toute l'étendue des capacités propres à Vuforia et la possibilité d'y apporter une valeur ajoutée supplémentaire lorsque celles-ci sont combinées aux autres solutions du portefeuille de PTC.

Vuforia permet aux utilisateurs de visualiser l'information numérique dans un contexte physique facilitant ainsi la formation, les revues de conception, la création et la mise à disposition des instructions d'utilisation et de maintenance. Vuforia offre aux entreprises désireuses de s'engager dans un processus de transformation digitale des outils faciles pour capturer, créer et diffuser du contenu pour des expériences d'AR industrielle.

Ressources supplémentaires

