St. Pölten UAS met au point une nouvelle méthode pour communication en champ proche

Avec l'internet des objets (IdO), un nombre croissant d'appareils ont appris à communiquer entre eux. La communication par ultrasons est une méthode complètement nouvelle pour échange de données entre appareils et téléphones mobiles. La communication entre ceux-ci est inaudible et la configuration matérielle requise est réduite à un minimum : microphone et haut-parleurs. Des chercheurs à la St. Pölten University of Applied Sciences (université des Sciences appliquées de St. Pölten) ont actuellement mis au point un premier protocole de communication ouvert comprenant un kit de développement en code source libre pour communication ultrasonore répondant au nom de SoniTalk. Cette technologie est disponible gratuitement et ? contrairement à des technologies similaires ? elle se concentre sur la sécurité et la protection des données. De cette façon, SoniTalk laisse les usagers décider des apps et des appareils qu'ils autoriseront à communiquer par ultrasons, et dans quels cas.

ST. PÖLTEN, Autriche, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La mise en réseau d'appareils dans la vie de tous les jours et dans les sociétés s'accroît régulièrement. Jusque là, la communication par ultrasons a attiré peu d'attention bien qu'il s'agisse d'une technologie prometteuse pour échange de données ad hoc et communication en champ proche ; elle présente par ailleurs un canal pour authentification sûre des appareils et des personnes.

« Des sociétés au niveau individuel ont déjà élaboré des approches pour communication ultrasonore, mais les technologies sont subordonnées au droit d'auteur de ces entreprises et certaines soulèvent des questions en ce qui concerne la protection de la vie privée des usagers. C'est pourquoi il y avait un besoin urgent d'un protocole ouvert afin de garantir une communication sûre et protéger la vie privée, » explique Matthias Zeppelzauer, chercheur principal à l'Institut des Technologies\Médias/Créatifs de l'UAS de St. Pölten.

Technologie accessible librement et protection des données améliorée

En collaboration avec ses collègues Alexis Ringot et Florian Taurer, Zeppelzauer a développé un protocole de communication des plus ouverts et transparents pour une transmission de données faisant appel aux ultrasons (données sur son). SoniTalk est disponible librement en tant que technologie en code source libre. Le kit de développement du même nom, sous-jacent au logiciel, a été mis en application en faisant appel à Java pour Android, et il permet d'envoyer et de recevoir toutes sortes de données dans la plage des fréquences d'ultrasons. SoniTalk constitue ainsi une alternative bon marché à Bluetooth et aux autres technologies reposant sur la radio comme la RFID (radio-identification) et la CCP (communication en champ proche).

« Nous avons mis au point SoniTalk conformément au principe de la 'protection de la vie privée dès la conception'. Cela veut dire que les mécanismes de protection de la vie privée ont été pris en compte très tôt dans la conception du système. Les utilisateurs de SoniTalk conservent un contrôle total sur une app qui est autorisée à envoyer tel ou tel contenu, et ceci les aide à protéger leur propre confidentialité, » explique Zeppelzauer.

Pare-feu d'ultrasons dans un projet précurseur et considérations légales

Par le biais de ce que l'on appelle le suivi audio ('audiotracking'), les téléphones mobiles et les tablettes peuvent utiliser sans être décelés les ultrasons pour repérer le comportement des usagers ? par exemple les vidéos qu'ils visualisent ou les endroits où ils vont. Au cours du printemps de l'année dernière, Zeppelzauer et ses collègues ont publié leur app SoniControl, capable de bloquer le suivi acoustique. Ils sont à l'heure actuelle en train de développer l'app afin de la rendre encore plus attrayante pour les usagers. Il est prévu qu'elle soit intégrée à l'avenir dans le protocole SoniTalk afin d'y garantir une transmission sûre des données.

Suite à la publication de SoniControl, deux experts juridiques de Vienne, spécialisés en protection des données et en technologies de l'information (TI) ont effectué une évaluation juridique de cette forme de suivi et ils ont appelé à plus de transparence en ce qui concerne la nouvelle technologie. Selon eux, le consentement explicite des usagers lors de la transmission de données par le biais d'ultrasons constitue un élément essentiel ? SoniTalk et son protocole technologique sous-jacent résolvent à présent cette question.

Sociétés recherchées : des avantages pour l'industrie, l'art et la vie au quotidien

SoniTalk permet de nouvelles fonctions et de nouveaux services pour la numérisation : par exemple, SoniTalk pourrait servir à authentifier et vérifier des données et des personnes, à localiser des objets en cours de production (suivi des actifs), à établir des réseaux locaux (réseaux ad hoc) pour paiements mobiles et transferts mobiles d'argent, appariement d'appareils et contrôle de maisons intelligentes.

Il est prévu dans un proche avenir de mettre à l'épreuve SoniTalk dans ses premières applications d'Industrie 4.0. À cet effet, Matthias Zeppelzauer et ses collègues sont à l'heure actuelle en train de mettre au point sur la base de SoniTalk une balise à ultrasons appropriée (une sorte de haut-parleur) pour services qui dépendent de la localisation. Cette balise est ensuite supposée devenir disponible en tant que matériel gratuit en format ouvert.

D'après Zeppelzauer, le groupe cible rassemble des sociétés et des personnes dans le secteur des TI et d'Industry 4.0, des prestataires de systèmes de navigation et de systèmes de paiement sans espèces / sans contact, des artistes et des musées souhaitant concevoir des expositions interactives et la communauté du code source libre.

Comme la nouvelle technologie est disponible en tant que système en code source libre, les parties intéressées, les développeurs et les sociétés peuvent adapter et améliorer en fonction de leurs besoins. Les chercheurs de la St. Pölten UAS ont également planifié de développer davantage la technologie en arrière-plan de SoniTalk et ils sont à l'heure actuelle à la recherche de sociétés désireuses de tirer parti de cette nouvelle technologie.

Un article de Matthias Zeppelzauer sur les risques et opportunités de la communication ultrasonore, intitulé « Data Over Sound » (Données sur son) a été publié dans l'édition 2019, numéro 4 de <kes>, le magazine de la sécurité de l'information.

https://www.kes.info/archiv/heft-archiv/jahrgang-2019/ausgabe-20194/

Le projet SoniTalk a été subventionné par l'initiative netidee.

https://sonitalk.fhstp.ac.at/

https://www.netidee.at/sonitalk

https://www.youtube.com/watch?v=QIdWeoSQ3mM#action=share

À propos de la St. Pölten University of Applied Sciences

La St. Pölten UAS est une prestataire d'enseignement universitaire axée sur la performance, s'intéressant à un aspect pratique solide concernant six domaines : médias et économie, médias et technologies numériques, informatique et sûreté, technologie du chemin de fer et mobilité, sciences de la santé et sciences sociales. Aujourd'hui, l'université compte approximativement 3 200 étudiants dans 25 programmes d'études. Outre l'enseignement, la St. Pölten UAS est engagée dans une recherche intensive. Elle effectue des travaux scientifiques dans les domaines mentionnés ci-dessus en adoptant une approche interinstitutionnelle et interdisciplinaire. Les programmes d'études maintiennent un dialogue permanent avec les instituts qui continuellement élaborent et mettent en oeuvre des projets de recherches orientées sur des applications ayant une forte connotation pratique.

