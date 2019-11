Une quatrième serre pour les Fermes Lufa - La plus grande ferme sur toit au monde sera à Montréal





MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les Fermes Lufa sont particulièrement fiers d'annoncer que leur quatrième serre commerciale sur toit est en cours de construction et sera la plus grande ferme sur toit au monde. Située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, cette nouvelle serre, dont la construction a débuté en septembre dernier et devrait s'achever d'ici mars 2020, mesurera 163 800 pieds carrés, ou l'équivalent de trois terrains de football. La planification de cette quatrième serre coïncide avec le dixième anniversaire de création des Fermes Lufa, fondées en 2009.

Les Fermes Lufa ont choisi un toit industriel préexistant pour leur quatrième serre, permettant de reconvertir un espace non utilisé pour cultiver leurs aliments de manière durable, là où les gens vivent. « Avec chaque serre, nous nous fixons des normes toujours plus élevées de conception durable. Notre nouvelle ferme urbaine sera encore plus efficace en matière de consommation d'eau et d'énergie et elle intégrera tous les enseignements tirés des dix dernières années afin de cultiver des légumes de manière responsable pour nos Lufavores à longueur d'année », explique Lauren Rathmell, cofondatrice et directrice des serres.

De l'agriculture responsable grâce à une technologie innovante

La structure de la ferme urbaine aura un double vitrage et deux ensembles de rideaux thermiques pour une meilleure isolation, permettant un meilleur rendement énergétique. La serre captera l'eau de pluie, qui sera utilisée en partie dans leur système d'irrigation à circuit fermé qui permet de faire recirculer l'eau. Outre l'amélioration de l'efficacité de leurs serres, ils s'attaquent au problème des déchets en installant un système de compostage interne. Finalement, dans cette immense quatrième serre, des aubergines et plus de dix variétés uniques de tomates seront cultivées, toujours sans l'utilisation de pesticides de synthèse.

Faire prospérer l'agriculture urbaine pour nourrir la population montréalaise

Cette quatrième serre sera d'ailleurs plus grande que leurs trois serres actuelles combinées. « Avec cette ferme urbaine, nous pourrons doubler nos capacités de production de légumes, ce qui permettra d'alimenter 2 % de l'île de Montréal avec nos légumes frais. Ceci représente un très grand pas pour l'agriculture urbaine durable », explique Mohamed Hage, cofondateur et PDG de l'entreprise.

Le maire de Saint-Laurent Alan DeSousa énonce qu'« en tant que territoire municipal durable, Saint-Laurent est fier d'accueillir la quatrième serre sur toit des Fermes Lufa. Située en plein coeur du corridor de biodiversité de Saint-Laurent, cette serre facilitera l'accès des laurentiens à des produits durables locaux et à favoriser leurs bonnes habitudes alimentaires. Elle permettra aussi de lutter contre les îlots de chaleurs sur notre territoire. Enfin, elle confirme la position de Saint-Laurent à la pointe du 4.0 et notamment des technologies vertes innovantes ».

Les Fermes Lufa cherchent à créer un meilleur système alimentaire en cultivant des aliments de manière durable sur des toits urbains, en partenariat avec des centaines de fermiers et d'artisans locaux afin de fournir à leurs abonnés de la nourriture fraîche, locale et responsable à partir de leur Marché en ligne. Pour de plus amples renseignements concernant les Fermes Lufa, consultez leur site Web .

SOURCE Les Fermes Lufa

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 04:00 et diffusé par :