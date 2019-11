Partenariat entre Remitly et Xpress Money pour étendre les services de transfert d'argent vers l'étranger





Les clients de Remitly peuvent maintenant envoyer de l'argent aux points Xpress Money d'Asie et d'Afrique

DUBAÏ, É.A.U., 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Remitly, service d'envoi d'argent en ligne comptant près de deux millions d'usagers, et Xpress Money, société Finablr, s'associent pour offrir davantage d'options de versement aux clients d'Asie et d'Afrique. Ce partenariat met à profit la présence mondiale de Xpress Money et ses capacités de distribution omnicanale, et ajoute des milliers de points de retrait d'argent au réseau Remitly. Il offre également un moyen pratique d'effectuer des transferts vers des comptes bancaires et des portefeuilles mobiles.

Cette alliance met en commun les capacités numériques d'envoi rapide d'argent grâce à l'appli ou à la plateforme en ligne de Remitly, et l'expertise de Xpress Money, établie au cours des deux dernières décennies, dans le traitement sécurisé de transferts internationaux grâce à son solide réseau de paiement.

Évoquant ce partenariat, Sudhesh Giriyan, PDG de Xpress Money, déclare : « Notre objectif a toujours été de permettre au client de choisir comment, quand et où envoyer ou recevoir de l'argent. Ce partenariat entre Xpress Money et Remitly réaffirme notre engagement d'offrir des expériences fluides de transfert d'argent. Grâce à l'union de nos points forts et de nos savoir-faire, nous sommes persuadés que ce partenariat apportera de l'envergure à notre entreprise. »

Matt Oppenheimer, PDG et cofondateur de Remitly, déclare : « L'envoi d'argent en ligne change la manière dont les gens du monde entier soutiennent financièrement leur famille et leurs amis. Il est primordial pour le client de savoir que le destinataire aura son argent de la façon qui lui convient le mieux. Nous sommes heureux de nous associer à Xpress Money pour étendre davantage le réseau Remitly et offrir les options de réception auxquelles nos clients s'attendent. »

