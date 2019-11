Mouser Electronics et Grant Imahara explorent le financement collectif pour les innovateurs dans la nouvelle vidéo « Engineering Big Ideas »





Mouser Electronics Inc. et le célèbre ingénieur, Grant Imahara, ont dévoilé aujourd'hui la troisième vidéo de la série « Engineering Big Ideas » (Mettre en oeuvre de grandes idées) dans le cadre du programme primé « Empowering Innovation Togethertm » (Promouvoir ensemble l'innovation) de Mouser. Pour visionner la troisième vidéo de cette série, rendez-vous sur https://mou.sr/EIT2019-3.

Dans ce troisième épisode, Grant Imahara rencontre Josh Lifton, président de Crowd Supply, une plateforme florissante de financement participatif, basée à Portland, en Oregon. Crowd Supply travaille en partenariat avec des créateurs et des entrepreneurs qui utilisent ce service pour récolter de petites contributions du public afin de financer des idées. La société offre également le mentorat de son personnel composé d'experts du développement produits, et qui jouent un rôle comparable à celui d'un incubateur d'entreprises.

« Au stade du prototype, les créateurs sont souvent confrontés à des problèmes de financement et de conception », indique Glenn Smith, président et chef de la direction, de Mouser Electronics. « Des plateformes telles que Crowd Supply permettent aux concepteurs d'accéder à une mine de ressources monétaires et intellectuelles, ouvrant ainsi des voies vers l'innovation, non accessibles auparavant ».

« En aidant à résoudre les problèmes majeurs liés au financement et au lancement de produits en général, Crowd Supply aide les créateurs à égaliser les chances en partageant ces ressources essentielles », ajoute M. Imahara.

La conversation entre Grant Imahara et Josh Lifton passe en revue les processus et les ressources disponibles pouvant aider les innovateurs à déterminer s'il est possible de fabriquer leurs idées. Durant leur discussion, ils examinent le processus consistant à transformer une idée en concept, puis en prototype, pour éventuellement en faire un produit que quelqu'un voudra acheter ou choisira pour investir.

La série « Engineering Big Ideas » est parrainée par les fournisseurs privilégiés de Mouser, que sont Analog Devices, Intel®, Microchip Technology et Molex. Le distributeur mondial de composants électroniques s'associe à l'ingénieur Grant Imahara pour la cinquième année consécutive afin de présenter la série « Engineering Big Ideas » qui explore le processus consistant à transformer une idée en un produit. La série examine également le chemin qui mène à la commercialisation, depuis la découverte jusqu'au développement final.

Le programme « Empowering Innovation Together » constitue, depuis 2015, l'un des programmes éducatifs sur les composants électroniques, les plus reconnus et les plus notables, mettant en lumière toute une gamme de développements innovants allant de l'IdO et des villes intelligentes du futur aux technologies robotiques.

Pour en savoir plus sur ce sujet et sur l'ensemble de la série « Empowering Innovation Together » de Mouser, consultez le site www.mouser.com/empowering-innovation, et suivez Mouser sur Facebook et Twitter.

À propos de Mouser Electronics

Mouser Electronics, une entreprise de Berkshire Hathaway, est un distributeur primé et agréé de composants électroniques et semi-conducteurs, spécialisé dans les Lancements rapides des nouveaux produits de ses partenaires de production, destinés aux ingénieurs de conception électronique, et aux acheteurs. Le site Web mondial du distributeur, Mouser.com, est disponible en plusieurs langues et devises, et propose plus de 5 millions de produits de plus de 800 fabricants. Mouser dispose de 27 sites d'assistance offrant dans le monde entier le meilleur service clientèle de sa catégorie. La société dessert plus de 630 000 clients répartis dans 223 pays/territoires depuis ses installations ultramodernes de 750 000 pieds carrés, situées au sud de Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mouser.com.

À propos de Grant Imahara

Bien connu de la communauté des ingénieurs, Grant Imahara a associé son expertise d'ingénierie à une carrière télévisuelle et cinématographique réussie. Parallèlement à ses rôles dans MythBusters et BattleBots, Grant Imahara a travaillé sur de nombreux personnages robotiques célèbres, dont R2-D2 de Star Wars, le robot squelette parlant, Geoff Peterson, acolyte de l'émission The Late Late Show with Craig Ferguson, et le lapin Energizer.

Marques de commerce

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Intel est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres produits, logos et noms de sociétés mentionnés dans les présentes peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 23:35 et diffusé par :