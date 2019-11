Worley et Arundo lancent The Data Refinery en tant que plateforme mondiale pour les analyses avancées dans le secteur des énergies et des ressources ; le produit initial DataSeer offre une vitesse et une précision inégalées pour l'extraction...





Worley et Arundo lancent The Data Refinery en tant que plateforme mondiale pour les analyses avancées dans le secteur des énergies et des ressources ; le produit initial DataSeer offre une vitesse et une précision inégalées pour l'extraction d'informations à partir de schémas techniques

Worley, leader en ingénierie, approvisionnement et construction pour les secteurs de l'énergie, des produits chimiques et des ressources, et Arundo, société proposant des logiciels d'analyse avancée pour les industries lourdes, se sont réunies pour lancer The Data Refinery, une plateforme destinée aux sciences des données appliquées et aux solutions d'apprentissage machine dans le secteur de l'énergie, des produits chimiques et des ressources.

The Data Refinery combine l'expérience industrielle de Worley avec l'expertise d'Arundo en matière de logiciels et sciences des données. La plateforme entend combler les lacunes entre les opérations, les sciences des données et les technologies de l'information pour aider les sociétés industrielles à transformer leurs activités grâce à des décisions axées sur les données. Ceci aide en fin de compte les entreprises à accroître leur chiffre d'affaires, à réduire les coûts, à améliorer la disponibilité ainsi qu'à réduire les risques de sécurité et environnementaux.

Depuis ces derniers mois, les équipes conjointes de Worley et d'Arundo utilisent The Data Refinery basée dans le centre-ville de Houston comme lieu d'incubation et de développement d'applications analytiques qui répondent aux besoins de Worley et de ses clients.

« Le marché de l'énergie et des ressources n'a jamais connu une période aussi excitante, à l'heure où il s'apprête à s'appuyer davantage sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine », a déclaré Bradley Andrews, président du numérique chez Worley. « Arundo s'inscrit au premier plan des sciences des données et des technologies d'apprentissage machine, en délivrant de la valeur aux entreprises en moins de 90 jours. En tirant parti de notre expérience du secteur et des actifs ainsi que de sa technologie éprouvée, The Data Refinery aide les entreprises à identifier les vrais problèmes à résoudre, et leur donne confiance pour intégrer l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine au sein de leurs opérations. »

Le premier produit lancé via The Data Refinery est DataSeer, un produit qui automatise l'extraction d'informations à partir de schémas de canalisation et d'instrumentation, de dessins isométriques ainsi que d'autres schémas techniques. Recourant à des techniques d'apprentissage profond et de vision par ordinateur, DataSeer peut reconnaître l'ensemble des instruments spécifiques, valves, axes et autres caractéristiques d'un schéma en quelques secondes. Ceci peut être immédiatement utilisé dans le cadre de la création d'offres et de l'estimation de projets. En outre, DataSeer améliore les représentations numériques des systèmes physiques, et aide les sociétés industrielles à créer des copies numériques pertinentes et exploitables pour un ensemble d'applications d'analyses avancées et d'exploitation.

« Grâce à DataSeer, les utilisateurs constatent d'ores et déjà une réduction des délais de traitement manuel jusqu'à 90 %. Dans le même temps, la précision est accrue, permettant des améliorations significatives dans le cadre de nombreux cas d'utilisation techniques de projet », a déclaré Stuart Morstead, président et directeur d'exploitation d'Arundo. « Worley et Arundo considèrent que cette capacité peut significativement améliorer les processus d'IAC stratégiques, les principaux projets des sociétés industrielles, ainsi que la gestion des schémas techniques de toute entreprise, grâce à des spécifications à la fois anciennes et nouvelles. »

Parallèlement au lancement de l'application DataSeer, Worley lance également DataSeer Managed Service pour les clients à la recherche d'une solution de numérisation clé en main des anciens dessins industriels.

The Data Refinery est située dans un bâtiment emblématique au 1600 Smith St., dans le centre-ville de Houston au Texas.

À propos de DataSeer

DataSeer est un logiciel en tant que service qui extrait les fonctionnalités et informations pertinentes des dessins techniques, tels que les schémas de canalisation et d'instrumentation, les dessins isométriques et autres schémas techniques courants. Le produit permet une identification plus rapide et plus précise des équipements, des valves, des axes, et d'autres caractéristiques pour offrir des estimations de projet, des évaluations physiques de systèmes, et des analyses numériques optimisées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://bit.ly/2QjFGeK.

À propos d'Arundo

Arundo propose des produits et services logiciels concrets qui améliorent l'exploitation des équipements, systèmes et processus industriels grâce à des analyses et à l'apprentissage machine à l'échelle de l'entreprise, dans le cloud et en périphérie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arundo.com, ou suivez Arundo sur Twitter @arundoanalytics.

À propos de Worley

Worley fournit des projets, délivre une expertise en ingénierie, approvisionnement et construction, et offre un large éventail de services de conseil. Nous couvrons l'intégralité du cycle de vie, de la création de nouveaux actifs à la conservation et à l'amélioration des actifs en exploitation, dans les secteurs des hydrocarbures, des mines, des minéraux, des métaux, des produits chimiques, de l'électricité et des infrastructures. Nous concentrons nos ressources et notre énergie pour répondre et satisfaire aux besoins de nos clients sur le long terme, et créons ainsi de la valeur pour nos actionnaires. Worley est cotée sur l'Australian Securities Exchange [ASX : WOR]. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.

