Amynta annonce plusieurs nominations à des postes de direction au sein de sa division Garantie





TORONTO et NEW YORK, 20 novembre 2019 /CNW/ - Amynta Group (Amynta) a annoncé la nomination de deux cadres dans sa division Garantie. Chris Cawston a été nommé chef de file mondial, Équipementiers. Pour sa part, Derek Sloan a été nommé président de Sym-Tech Services aux concessionnaires, la division canadienne Garantie d'Amynta. Ces nominations à des postes de direction s'appuient sur l'immense bassin de talents dont l'organisation peut se prévaloir pour offrir des solutions novatrices à ses clients et partenaires et stimuler la croissance de l'entreprise.

Chris Cawston, à son nouveau poste de chef de file mondial, Équipementiers, sera responsable de la croissance et du développement des équipementiers clients de l'entreprise au Canada et aux États-Unis. Ancien président de Sym-Tech Services aux concessionnaires, M. Cawston fera grandement profiter la division Équipementiers d'Amynta de son expérience et de ses réussites passées en matière d'innovation et de croissance. M. Cawston se concentrera sur la fourniture de solutions d'assurance complètes aux équipementiers et sur l'approfondissement des relations avec les partenaires afin d'offrir une performance différenciée à ses concessionnaires.

Derek Sloan élargit le champ de ses responsabilités en devenant président de Sym-Tech Services aux concessionnaires. Fort de sa vaste expérience dans l'industrie automobile, il continuera de miser sur la position de chef de file de Sym-Tech sur le marché canadien tout en tirant parti des capacités étoffées d'Amynta sur le marché de la garantie. Après avoir rejoint Sym-Tech en 2010, Derek a occupé plusieurs postes de direction chaque fois plus élevés. Il a joué un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de la solution Performance en matière de financement et d'assurances (F&I) auprès des concessionnaires, une solution qui continue de renforcer la croissance de Sym-Tech.

« MM. Cawston et Sloan ont fortement contribué à la création d'une entreprise prospère en offrant une proposition de valeur différenciée aux concessionnaires automobiles de tout le marché canadien. Nous avons l'intention de tirer parti de leur expertise pour continuer d'étendre nos activités auprès des équipementiers en Amérique du Nord et auprès des concessionnaires au Canada », a déclaré Dennis Kane, vice-président directeur et chef de la direction de la division Garantie internationale.

À propos d'Amynta et de Sym-Tech Services aux concessionnaires

L'Amynta Group est une société de services d'assurance de premier plan qui gère plus de 1,8 milliard de dollars de primes et comporte 2 000 associés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Société indépendante, centrée sur le client et axée sur la souscription, Amynta offre aux principaux transporteurs, grossistes, agences de vente au détail, concessionnaires automobiles, équipementiers et détaillants de produits de consommation des solutions novatrices en matière d'assurance et de protection de garantie. Amynta exerce ses activités dans trois secteurs : Agences générales de gestion; Garantie, y compris les équipements automobiles, de consommation et spécialisés; et Risque spécial. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter amyntagroup.com.

Sym-Tech Services aux concessionnaires est l'un des principaux fournisseurs canadiens de services de financement et d'assurance à l'industrie de la vente automobile et s'efforce d'améliorer le rendement de ses clients (concessionnaires, groupes de concessionnaires et équipementiers) partout au pays. Sym-Tech assure des formations qui ont fait leurs preuves au sein de l'industrie et propose une solution technologique, dave®, comprenant un menu de financement et d'assurances (F&I) ainsi qu'une suite logicielle complète. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter sym-tech.ca.

