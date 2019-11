WSP acquiert Elton Consulting et renforce ainsi son expertise en services-conseils stratégiques en Australie





MONTRÉAL, 20 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP ») est heureuse d'annoncer l'acquisition d'Elton Consulting Group Pty Ltd (« Elton Consulting »), une société d'experts-conseils de 115 employés basée à Sydney en Australie, avec des bureaux supplémentaires répartis à travers le pays.



Cette opération a été financée au moyen des liquidités et des facilités de crédit disponibles de WSP.

« Cette acquisition s'inscrit dans l'objectif du Plan stratégique mondial 2019?2021 de WSP ? se diversifier dans les domaines des services-conseils stratégiques ?, ainsi que dans l'engagement de l'entreprise à offrir à ses clients une gamme élargie de services de consultation », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous attendons avec impatience d'accueillir tous nos nouveaux collègues au sein de WSP. »

Guy Templeton, président et chef de la direction de WSP en Australie et en Nouvelle-Zélande, a déclaré ce qui suit : « Nos clients nous ont dit que les conseils stratégiques, la planification urbaine et régionale et tout engagement avec la collectivité fait en amont avec les intervenants comptent de plus en plus dans la réussite de leurs projets. Les compétences et l'expérience exhaustive d'Elton Consulting viennent ajouter de la profondeur aux capacités existantes de WSP. Si l'on considère le tout avec les autres services offerts par la société, nous obtenons une offre vraiment solide. »

Kim Anson, chef de la direction d'Elton Consulting, a eu le commentaire suivant : « En plus d'une culture similaire, WSP et Elton Consulting partagent un réel engagement à travailler en collaboration avec les clients pour faire avancer les choses dans nos villes et régions, nos collectivités et nos organisations. Ensemble, nous élaborerons des solutions de conseil encore plus créatives et plus complètes. »



À PROPOS D'ELTON CONSULTING

Fondée en 1989, Elton Consulting fournit des conseils stratégiques aux administrations, au secteur privé et aux organismes sans but lucratif dans plusieurs secteurs ? infrastructures, bâtiment et services sociaux. Ses services comprennent, entre autres, la planification urbaine et régionale, la durabilité sociale, la stratégie et les politiques, la stratégie de soumission et les services de préparation et de conception. L'entreprise, qui est l'un des leaders du marché en Nouvelle-Galles du Sud, a participé à des projets tels que l'aéroport de Western Sydney, ou encore le soutien à la planification de Googong New Town ? un projet d'expansion urbaine qui, une fois achevé, accueillera environ 18 000 personnes. Basée à Sydney, en Australie, la société emploie environ 115 personnes et possède des bureaux supplémentaires à Canberra, Darwin, Brisbane, Melbourne et Perth.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d'ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 50 000 gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. www.wsp.com.

