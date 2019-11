Agroaceite, filiale d'AgroAmerica Tropical Oil Holding Corp. reçoit le prix d'excellence RSPO 2019 pour son Impact sur la communauté





Agroaceite, filiale d'AgroAmerica, a été récompensée par le prix d'excellence RSPO 2019 pour son Impact sur la communauté, suite à la mise en oeuvre du projet « Centre de développement humain » (Human Development Center, HDC).

Le projet HDC est fondé sur les Objectifs de développement durable et est exécuté par Agroaceite, filiale d'AgroAmerica Tropical Oil Holding Corp., qui a fait don de 10 ha de plantations pour la construction du projet comprenant un centre médical et une école pour les enfants des travailleurs :

? Centre médical : Mené en partenariat avec l'université du Colorado afin de promouvoir l'accès intégral à la santé. Il a ouvert en 2014 et a eu un impact sur plus de 27 000 patients dans la région sud-ouest du Guatemala. Il gère également des programmes communautaires, auxquels ont participé 3 343 enfants et 1 977 femmes, afin de réduire la mortalité maternelle et infantile, et d'améliorer la situation nutritionnelle de la région.

? École pour les enfants des travailleurs : Établie pour élever le niveau académique de la zone, l'école a obtenu la reconnaissance régionale pour ses résultats scolaires et sa méthodologie pédagogique.

« Elle reflète la vision globale de l'entreprise, qui est de donner accès à une éducation et une couverture santé de haute qualité », Gustavo Bolaños, directeur de l'exploitation AgroAmerica.

Le prix d'excellence RSPO :

Avec plus de 4 000 membres issus de 92 pays à travers le monde, la RSPO a organisé pour la première fois la Cérémonie des prix d'excellence RSPO 2019 afin de récompenser les contributions de ses membres à la production durable grâce à des pratiques allant au-delà des normes réglementaires.

Le prix a été présenté lors du dix-septième Congrès annuel RSPO-RT17 qui s'est tenu à Bangkok, en Thaïlande. Un jury d'experts dans le secteur de l'huile de palme et de la durabilité a évalué les projets des membres de la RSPO dans 5 catégories : Initiative sur les droits de l'homme et le travail, leadership en conservation, programme d'impact sur les petits exploitants, impact sur la communauté, et réalisation exceptionnelle.

À propos d'AgroAmerica Tropical Oil Holding Corp. :

C'est l'unité commerciale d'AgroAmerica, chargée de la production et de la commercialisation des produits Tropical Oil.

AgroAmerica s'est engagée à contribuer au bien-être des personnes à travers l'innovation et l'investissement technologique pour le développement de produits, de services, de programmes et de projets visant le bien-être des parties prenantes de l'entreprise.

À propos d'Agroaceite :

Agroaceite est la quatrième entreprise au monde, la troisième en Amérique latine et la première en Amérique centrale à obtenir la certification RSPO Next, qui comprend plusieurs critères avancés allant au-delà de la norme RSPO.

