Epiq étend son initiative à l'échelle de l'entreprise afin d'accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle pour ses clients à travers le monde





NEW YORK, 21 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, l'un des leaders mondiaux du secteur des services juridiques, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses services d'eDiscovery (investigation électronique) et de révision de documents basés sur l'intelligence artificielle (IA), grâce à une combinaison de partenariats, de technologies propriétaires et d'une disponibilité accrue des services à l'échelle mondiale.



« L'IA fournit à nos clients une clé permettant de dégager davantage de valeur et de réduire les risques et les coûts inhérents au volume massif et croissant des données commerciales », a déclaré Roger Pilc, PDG d'Epiq legal solutions. « D'ores et déjà à la pointe de l'industrie des services d'évaluation et d'analyse assistés par la technologie basée sur l'IA, Epiq a depuis étendu la portée mondiale de ses services d'IA et a formé son personnel. »

Dans le cadre de son initiative d'IA élargie, Epiq a annoncé aujourd'hui le déploiement des dernières versions de NexLP, Brainspace et Relativity Analytics dans ses centres de données mondiaux leaders de l'industrie. En plus de travailler en étroite collaboration avec certains leaders technologiques du secteur de l'IA, Epiq s'appuie également sur des Data Scientists et des algorithmes propriétaires pour développer de nouveaux produits offrant des fonctionnalités de transformation à ses clients.

Pour permettre l'intégration complète de l'intelligence artificielle dans ses services, Epiq est en train de procéder à la certification de plus de 300 membres de son équipe chargée de la révision de documents, de son service client, de son architecte de solution et de ses opérations, par le biais de programmes de formation détaillés et exclusifs.

Grâce à cette capacité accrue, Epiq est en mesure de servir efficacement sa clientèle à l'échelle mondiale, y compris lorsqu'il s'agit de la gestion de projets impliquant plusieurs juridictions. Epiq est désormais compétente pour assurer la gestion constante des flux de travail pris en charge par l'IA dans des langues telles que le mandarin, le cantonais, le coréen et le japonais.

« Epiq apporte les connaissances humaines les plus approfondies aux domaines de l'art et à la science de l'évaluation et de l'analyse des données, en collaborant étroitement avec les principaux praticiens du secteur spécialistes des solutions d'analytique », a déclaré Eric Crawley, vice-président de l'évaluation et de l'analyse. « Pour exploiter efficacement des données sensibles, y compris des informations privilégiées, il est nécessaire de combiner à la fois intelligence humaine et machine. Nous sommes ravis de voir que notre compétence en matière d'intelligence artificielle constitue également un avantage dans les domaines de la gouvernance de l'information et de la violation de données, permettant à Epiq de fournir davantage de valeur ajoutée à ses clients. »

Epiq possède une vaste expérience dans la mise en pratique des analyses avancées pour toutes questions liées à l'eDiscovery au profit de ses clients. La société a fait appel à l'IA dans plus de 1 000 dossiers au cours de l'année écoulée, couvrant un large éventail de litiges, d'examens de la réglementation et d'enquêtes internes. Certains engagements récents impliquant l'utilisation de l'IA comptent notamment comme client une grande banque internationale, un fournisseur de soins de santé national et l'une des plus grandes villes d'Amérique. Le type de sujet et la taille du projet différaient considérablement dans chaque cas, mais ces clients recherchaient des avantages en termes de coût, de temps et de qualité que seule Epiq était en mesure d'offrir.



À propos d'Epiq

Epiq, l'un des leaders mondiaux du secteur des services juridiques, endosse avec efficacité, clarté et confiance des tâches de grande envergure et de plus en plus complexes pour des conseillers juridiques, cabinets d'avocats et autres professionnels du secteur. Les clients font appel à Epiq pour rationaliser l'administration de leurs activités commerciales, dans le cadre de recours collectifs et de litiges de masse, pour la sténotypie des délibération pour les besoins des tribunaux, l'investigation électronique (eDiscovery), les questions de réglementation, de conformité, de restructuration et de faillite. Les experts des différents domaines et les technologies d'Epiq permettent de renforcer l'efficacité à travers l'expertise et de délivrer un certain niveau de confiance aux clients les plus performants à travers le monde. Visitez le site https://www.epiqglobal.com pour en savoir plus.

