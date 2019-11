L'AMC est prête à travailler avec le nouveau cabinet fédéral pour améliorer la santé au Canada





OTTAWA, le 20 nov. 2019 /CNW/ - C'est un moment crucial pour le système de santé du Canada. Nous pensons que les soins de santé transcendent les portefeuilles ministériels, et nous souhaitons donc la bienvenue à tous les membres du cabinet, anciens et nouveaux, notamment le ministre des Finances Bill Morneau, la ministre des Affaires intergouvernementales Chrystia Freeland, le ministre des Services aux Autochtones Marc Miller, la ministre des Aînés Deb Schulte et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique Jonathan Wilkinson.

Nous voulons établir des relations significatives avec chacun des membres du cabinet, en particulier avec Patty Hajdu, la nouvelle ministre de la Santé, pour concevoir une approche exhaustive de la santé.

Nous sommes heureux que le gouvernement ait reconnu que la population canadienne a de la difficulté à avoir accès aux soins, et qu'il ait fait des soins primaires un élément clé de sa plateforme électorale, et nous sommes prêts à collaborer afin de faire en sorte que cette promesse se concrétise.

Les Canadiennes et les Canadiens ont bien fait comprendre que leur santé, de même que celle de leurs familles et de leurs communautés, reste leur priorité absolue. Alors que le gouvernement se prépare à réaliser son nouveau mandat, certains domaines clés nécessitent à la fois un leadership et des investissements du fédéral, notamment en ce qui a trait à l'accès aux soins primaires, aux soins aux aînés, aux services de santé mentale pour les jeunes et aux effets des changements climatiques sur la santé.

Nous sommes impatients de travailler avec tous les ministres et leur personnel pour promouvoir notre vision partagée d'un système de santé de calibre mondial qui traite les besoins des patients en priorité.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

