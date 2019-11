Lunit annonce l'obtention de son premier label CE pour Lunit INSIGHT CXR, logiciel IA d'analyse de radiographies thoraciques





-Premier label CE pour la gamme de produits logiciels IA destinés à la radiologie

-Présentation du produit au cours de RSNA 2019, stand 10732

SÉOUL, Corée du Sud, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Lunit, société leader d'IA médicale, a annoncé aujourd'hui que Lunit INSIGHT CXR, son logiciel IA de pointe d'analyse de radiographies thoraciques, avait obtenu le label CE. Ce logiciel d'interprétation d'imagerie thoracique permet de détecter les signes annonciateurs des maladies pulmonaires les plus fréquentes.

Grâce au label CE, la société peut proposer la solution IA aux établissements de santé européens qui effectuent des examens radiologiques du thorax, tests de base par imagerie les plus répandus. Selon la société, Lunit INSIGHT CXR améliore la précision de la détection et allège la charge des radiologues qui interprètent régulièrement des radiographies thoraciques.

« Nous sommes ravis d'annoncer que l'un de nos produits les plus aboutis, Lunit INSIGHT CXR, a obtenu le label CE », déclare le docteur Brandon Suh, PDG de Lunit. « Nous nous félicitons de l'installation de notre produit dans les hôpitaux européens. L'amélioration que connaîtront les services de santé de cette région peut bouleverser la vie de nombreuses personnes. »

Lunit INSIGHT CXR (vers. 3) détecte dix anomalies thoraciques importantes, notamment la présence de nodules, de calcifications, de pneumothorax, de consolidations, de fibroses. Il permet également le dépistage de la tuberculose (TB). L'exactitude de la détection atteint une moyenne de 98,7 %.

Les résultats de l'analyse par IA apparaissent sur la radio thoracique. Ils indiquent l'emplacement des observations et le score d'anormalité, qui reflète la probabilité de l'existence de celles-ci. Le logiciel génère également des rapports qui résument l'évaluation, effectuée par IA, de chaque cas.

Selon Lunit, le logiciel a été récemment mis en avant dans des publications majeures, telles que Radiology, Scientific Reports, JAMA Open Network et Clinical Infectious Diseases. Ces publications entérinent les performances de Lunit INSIGHT CXR, ainsi que sa valeur clinique dans un service d'urgences et dans un lieu de dépistage de la tuberculose.

« Depuis que nous l'avons présenté à RSNA 2017, Lunit INSIGHT CXR a évolué », déclare Sunggyun Park, PhD, responsable de la radiologie thoracique chez Lunit. « Comme le montre l'enquête auprès des lecteurs publiée dans Radiology, notre produit permet jusqu'à 20 % de gains de performance. Les radiologues gagnent ainsi en efficacité dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. »

À l'heure actuelle, le produit est installé et utilisé cliniquement au Mexique, aux É.A.U., en Chine, en Thaïlande et en Corée.

Depuis le lancement du logiciel il y a deux ans, plus de 2,3 millions d'images provenant de plus de 80 pays ont été analysées au moyen de la version de démonstration publique. Cette dernière est accessible sur le site https://insight.lunit.io.

Lunit INSIGHT CXR sera présenté à RSNA 2019 qui doit se tenir du 1er au 5 décembre à Chicago. Le stand nº 10732 de Lunit sera situé dans la partie AI Showcase. La version de démonstration sera également disponible sur le stand de nos partenaires : FUJIFILM REiLi, GE Healthcare et INFINITT.

Cliquez ici pour accéder au bureau de presse virtuel de Lunit à RSNA 2019.

À propos de Lunit Inc.

Lunit est un éditeur de logiciels d'IA médicale qui se consacre au développement d'analyses avancées et de biomarqueurs novateurs d'imagerie médicale à l'aide d'une technologie de pointe d'apprentissage profond. Fondée en 2013, Lunit est reconnue mondialement pour sa technologie avancée ultraperfectionnée, et son application précise et performante en imagerie médicale. Lunit INSIGHT, la solution IA de Lunit destinée à la radiographie thoracique et à la mammographie, est actuellement utilisée au Mexique, aux É.A.U., en Chine, en Thaïlande et en Corée. Lunit est basée à Séoul en Corée du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1032889/Lunit_INSIGHT_CXR.jpg

