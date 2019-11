La Maison Ludivine Lachance : un projet d'avenir sur le site de l'ancienne Institution des Sourdes





MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR) a souligné la naissance de la Maison Ludivine Lachance, un OBNL d'habitation qui vise prioritairement la communauté sourde. Fruit de deux ans de travail, la Maison Ludivine Lachance devrait s'installer sur le site de l'ancienne Institution des Sourdes sur la rue St-Denis

« Il est important pour nous que le site demeure dans le domaine social, public et communautaire, et qu'une partie soit destinée au logement social et à des activités par et pour la communauté sourde », déclare Cloé Fortin, organisatrice communautaire au CLPMR.

Gilles Read, directeur général du Centre communautaire de la communauté sourde du Montréal Métropolitain, affirme « que la communauté sourde est plus qu'attachée à ce site et que le besoin en logements sociaux qui répondent aux besoins particuliers en habitation des personnes sourdes est criant ».

Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal et Catherine Desjardins, l'attachée politique de Manon Massé députée de la circonscription Sainte-Marie-St-Jacques où se situe le site, ont pris la parole lors du lancement pour réitérer leur appui au projet.

Le nom du futur OSBL d'habitation est en mémoire de Ludivine Lachance qui a perdu la vue et l'ouïe vers l'âge de trois ans et qui après plusieurs années d'isolement s'est retrouvée à l'Institution des Sourdes-Muettes où elle a appris à communiquer, à réfléchir et à prendre des initiatives grâce aux techniques éducatives déployées par les Soeurs de la Providence.

À propos du Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR)

Fondé en 1974, le Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR) est une organisation démocratique et autonome qui a pour mission la défense des droits des locataires du Plateau Mont-Royal et favorise la création de lieux d'échanges et de mobilisation autour d'enjeux du logement et de l'habitation. Le CLPMR fait la promotion du développement du logement social comme alternative au marché privé et soutient activement les locataires dans leurs luttes contre les hausses de loyer, les reprises et les évictions de logement, l'insalubrité et dans leurs démarches en vue d'améliorer leur situation d'habitation. Le Comité logement du Plateau Mont-Royal se mobilise et lutte, entre autres, contre la gentrification de son quartier.

