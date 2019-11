Frances Donald et Catherine Milum, de Gestion de placements Manuvie, nommées parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada





TORONTO, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Frances Donald et Catherine Milum, de Gestion de placements Manuvie (Manuvie), ont été reconnues par le Réseau des femmes exécutives comme deux des femmes les plus influentes du Canada. Cette distinction vise à souligner les réalisations professionnelles de dirigeantes qui se sont particulièrement illustrées au Canada.

Frances Donald, économiste en chef et chef, Stratégie macroéconomique, Gestion de placements Manuvie

Frances Donald, la plus jeune économiste en chef et l'une des deux seules femmes à faire partie d'une grande institution financière canadienne, a joué un rôle clé dans la progression de la Société en tant que chef de file des placements. Mme Donald marie à merveille perspicacité et audace pour aider Manuvie à se positionner en tant que Société novatrice au leadership éclairé, non seulement au Canada, mais partout dans le monde.

Mme Donald est déterminée à faire progresser les affaires de Manuvie. Selon Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, Gestion de placements Manuvie, comme elle est au fait des marchés financiers, son approche perspicace a une incidence sur nos décisions de placement.

Lorsqu'elle prévoit les tendances macroéconomiques et financières mondiales et leurs répercussions potentielles, Mme Donald considère davantage le marché et l'économie comme le ferait un sociologue. Elle pense aux personnes qui prennent les décisions, et de nombreuses opérations fructueuses exécutées sur ses conseils découlent de son analyse comportementale.

Mme Donald a pris les rênes du leadership éclairé, mettant de l'avant une approche interactive et numérique qui convient aux médias sociaux - une formule qui se démarque de la façon habituelle de représenter l'économie.

Sa franchise, son humour et ses analyses incisives, mais accessibles, ont fait de Mme Donald une ressource de confiance et une experte recherchée au sein de Manuvie et des médias.

Catherine Milum, chef, Ventes, Gestion de patrimoine, Canada pour Gestion de placements Manuvie

Comptant 30 années d'expérience dans le secteur, Mme Milum est une responsable des ventes axée sur le client qui anticipe les tendances futures et adhère aux technologies qui remodèlent le secteur canadien des services financiers.

La contribution de Mme Milum au rendement financier de Manuvie repose sur les améliorations importantes qu'elle a apportées à la transformation de son équipe d'experts-conseils. Dans un secteur aux prises avec des perturbations technologiques, Mme Milum a mis en oeuvre l'un des premiers modèles de vente interne 2:1 au Canada, lequel s'est traduit par une augmentation des ventes et une diminution des coûts.

Mme Milum est une défenseure du rôle des femmes dans des postes de direction; elle dirige notamment des initiatives qui aident à promouvoir les femmes dans le secteur des placements. Elle a récemment animé la Women's Leadership Conference de Manuvie qui a pour objectif d'attirer, de fidéliser et de promouvoir la présence des femmes dans le secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs. Cette conférence est devenue l'un des événements les plus réussis de Manuvie à l'égard de la mobilisation et du réseautage.

« La vision stratégique de Mme Milum a permis à Manuvie de surpasser ses pairs et la concurrence. Pendant les six années durant lesquelles elle a occupé le poste de chef, Ventes, Gestion de patrimoine au Canada, Gestion de placements Manuvie a vu passer son actif de 32 milliards de dollars à 64 milliards de dollars », a déclaré M. Lorentz. « Elle est toujours prête à repousser les limites, et elle se concentre sur la compréhension des problèmes et l'élaboration d'une stratégie claire pour les résoudre, d'une façon qui inspire les autres à la suivre. »

Manuvie crée un milieu de travail favorisant la diversité et l'inclusion où les employés peuvent être eux-mêmes, afin de les encourager et de leur permettre d'exceller sur les plans personnel et professionnel pour mieux répondre aux besoins de nos clients, de nos partenaires d'affaires et des collectivités.

