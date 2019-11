Soutien à l'industrie musicale - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer Mundial Montréal et M pour Montréal





MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce son appui à Mundial Montréal et à M pour Montréal, des rendez-vous d'affaires destinés aux artistes et aux professionnels de la musique.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière de 205 000 $ pour soutenir ces rencontres.

Réunissant des centaines de professionnels et d'artistes en provenance d'ici et de l'étranger, Mundial Montréal et M pour Montréal mettent en vitrine plusieurs artistes locaux, internationaux et de la relève, dans les créneaux des musiques du monde et de la musique émergente. Grâce à des activités de réseautage, des ateliers et des prestations dans diverses salles de la métropole, ces rendez-vous permettent aux artistes de se faire connaître et d'exporter leur talent. Mundial Montréal et M pour Montréal se déroulent respectivement du 19 au 22 novembre et du 20 au 23 novembre.

Citations :

« M pour Montréal et Mundial Montréal contribuent à maintenir une culture forte au Québec. En permettant aux artistes de se rencontrer et de faire briller leur talent, ces carrefours musicaux jouent un rôle clé dans la création, la production et la diffusion de la musique d'ici et d'ailleurs. Ce sont des tremplins pour les artistes de la relève musicale qui veulent s'illustrer sur la scène internationale, en plus d'être d'importants rendez-vous d'affaires. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ces événements musicaux et d'affaires, qui génèrent des retombées économiques pour les artistes et pour Montréal. En contribuant au rayonnement de notre industrie musicale, Mundial Montréal et M pour Montréal renforcent la position de notre métropole en tant que destination de choix pour la tenue d'événements culturels d'envergure internationale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 65 000 $ à M pour Montréal et une somme de 45 000 $ à Mundial Montréal par l'intermédiaire de son programme Aide à l'exportation et au rayonnement culturel.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de Mundial Montréal et de M pour Montréal avec des montants de 25 000 $ et de 30 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

de 30 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Le ministère de la Culture et des Communications octroie à Mundial Montréal une subvention de 15 000 $ ainsi qu'une subvention de 25 000 $ à M pour Montréal, dans le cadre de son programme Aide aux projets - Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec 2019-2020

