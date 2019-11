Le gouvernement du Québec soutient Hub Montréal





MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce son appui à Hub Montréal, un rendez-vous d'affaires destiné aux professionnels des industries créatives.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, confirment une aide financière de 117 000 $ pour soutenir cette rencontre.

Du 18 au 21 novembre, Hub Montréal réunit des professionnels oeuvrant à la croisée des domaines culturel, numérique et des technologies, ainsi que des délégués internationaux et des talents émergents locaux et de l'étranger. La programmation vise à faire découvrir le travail et les réalisations de ces acteurs, tout en donnant lieu à des rencontres et à des échanges en vue de créer des partenariats.

Citations :

« En matière de créativité numérique, Montréal se distingue à l'échelle internationale. Hub Montréal favorise le développement des affaires pour plusieurs professionnels et entreprises oeuvrant dans ce secteur stratégique pour le rayonnement et le développement économique de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Hub Montréal vise à faire briller le potentiel créatif et le savoir-faire des entreprises culturelles québécoises dans un contexte qui favorise les collaborations et les liens d'affaires. C'est une mission que votre gouvernement est heureux de soutenir et qui contribue à propulser les industries créatives dont nous sommes fiers sur les marchés internationaux. La présence de nombreux professionnels étrangers dans le cadre de ce rendez-vous confirme par ailleurs le statut de Montréal en tant que métropole de la créativité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

