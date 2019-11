Rosemont-La Petite-Patrie accrédité Municipalité amie des enfants





MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant, l'Arrondissement s'est vu remettre la certification Municipalité amie des enfants, développée au Québec par UNICEF Canada et le Carrefour action municipale et famille. En s'associant à ce mouvement qui reconnaît le rôle privilégié que sont appelés à jouer les gouvernements de proximité pour renforcer les droits de l'enfant à l'échelle locale, Rosemont-La Petite-Patrie s'engage à intégrer de manière plus systématique les préoccupations liées aux enfants dans ses politiques, ses services et ses milieux de vie.

Stéphanie Watt, conseillère de ville du district d'Étienne-Desmarteau, se réjouit de cette annonce : « L'Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie est extrêmement fier de se rallier au réseau international des Municipalités amies des enfants! Nous cherchons à offrir des milieux de vie innovants aux enfants favorisant leur bien-être et leur épanouissement comme en témoigne l'inauguration de L'île aux volcans, la toute première place publique pour enfants du quartier et orientée autour de la notion de jeu libre. En se joignant à ce mouvement mondial, Rosemont-La Petite-Patrie sera certainement encore mieux positionné pour déployer des actions et initiatives novatrices pour les enfants et adolescent.e.s ».

Projets à venir dans l'arrondissement

Pour encourager les déplacements actifs vers l'école, l'Arrondissement a l'intention de sécuriser certaines intersections pour donner une plus grande place aux enfants piétons et cyclistes. De plus, en raison de la réduction des espaces de jeu dans les cours d'école du quartier, occupées par des classes modulaires, un projet pilote audacieux est à l'étude. Il vise à sécuriser les abords d'une école du quartier située dans un secteur extrêmement dense. L'objectif : transformer une rue résidentielle qui traverse différents pavillons de l'école en terrain d'activités physiques et culturelles pour les enfants et tous les résidants du quartier.

Qu'est-ce qu'une municipalité amie des enfants?

C'est une municipalité qui s'engage à respecter les droits de l'enfant et dans laquelle ses opinions, ses besoins et ses priorités font partie intégrante des décisions. En d'autres mots, c'est une municipalité qui fait place à l'enfant dans toutes ses actions! En savoir plus.

Quelques initiatives dans le quartier

Rappelons quelques initiatives récentes qui ont permis à Rosemont-La Petite-Patrie de se démarquer, en plus de L'île aux volcans mentionnée plus tôt.

L'Arrondissement a inauguré à la fin de l'été une nouvelle aire de jeu au parc du Père- Marquette , priorisant les matériaux nobles et le jeu libre.

, priorisant les matériaux nobles et le jeu libre. La pataugeoire du parc Cité-Jardin est en voie d'être transformée en jeux d'eau universellement accessibles dont la population pourra profiter dès l'été 2020.

Cet hiver, les familles du quartier pourront emprunter gratuitement du matériel sportif, dont des patins, casques, trottinettes des neiges, etc. dans sept parcs différents.

Chaque année, l'Arrondissement offre des centaines d'activités culturelles destinées aux enfants de tous les âges dans sa Maison de la culture et ses trois bibliothèques, sans oublier l'offre sportive pour tous les goûts.

