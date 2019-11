Plus de 100 adolescents étrangers font l'expérience du kung-fu chinois à Zhengzhou en Chine





ZHENGZHOU, Chine, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Du 21 octobre au 1er novembre 2019, les épreuves finales du 12e Concours du «Pont vers le chinois » des compétences en chinois pour les élèves étrangers de l'enseignement secondaire ont eu lieu dans la ville de Zhengzhou au centre de la Chine, lieu de naissance du kung-fu chinois. À l'occasion de ce concours, plus de 120 participants de 105 pays ont visité le temple Shaolin et fait l'expérience du charme unique du kung-fu Shaolin.

« Mon voeu le plus cher en visitant la Chine cette fois-ci était de voir le véritable kung-fu, » a dit Lu Jingmao de Nouvelle-Zélande, et le 25 octobre, comme il l'avait souhaité, il est venu au monastère Shaolin, lieu de naissance des arts martiaux chinois. Avec d'autres participants au concours, Lu a assisté à des démonstrations remarquables de kung-fu, a écouté la légende du temple Shaolin et a pu apprécier l'ancienne culture Shaolin.

La vigueur et la puissance de la boxe Shaolin, la rigueur du Qigong Shaolin, diverses formes d'armes de 18 sortes, la splendeur des arts martiaux Shaolin ont suscité une grande admiration chez les concurrents. Ils ont pris photo après photo, certains se sont même mis à immédiatement imiter les mouvements.

Outre la visite du monastère Shaolin célèbre dans le monde entier, les concurrents ont pu parcourir d'autres sites locaux. À l'aire panoramique sur le fleuve Jaune à Zhengzhou, les jeunes ont rendu hommage aux statues des empereurs Yan et Huang, et ont contemplé le spectacle magnifique du fleuve Jaune. Au parc du campement de Sandu, ils ont revêtu les hanfu, habits chinois traditionnels et découvert les anciennes méthodes chinoises pour la peinture de gravure sur bois et la fabrication du papier. Les participants ont aussi pris conscience de la beauté des jardins paysagers chinois lors de leur visite du parc des expositions horticoles de Zhengzhou.

La culture chinoise riche en couleurs a avivé la passion des concurrents. « La langue chinoise me fait voir la diversité de la culture et l'immensité du monde, » a exprimé Ma Hongbo, un Hongrois âgé de 17 ans.

Selon le Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme, membre du Comité de préparation du 12e Concours du « Pont vers le chinois » des compétences en chinois pour les élèves étrangers de l'enseignement secondaire, Zhengzhou est l'une des huit anciennes capitales de la Chine et le lieu de naissance de la civilisation chinoise. Avec une culture profonde, des paysages splendides et un réseau de transport bien développé, Zhengzhou est de longue date l'une des destinations touristiques les plus populaires en Chine où elle attire des touristes internationaux venant explorer le passé, le présent et le futur de la Chine.

Cette compétition internationale à grande échelle sur le chinois a vu depuis 2002 la participation plus de 1,4 million d'adolescents attirés depuis plus de 150 pays.

