Outgo devient partenaire de Rabais Dollars CAA-QUÉBEC





QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - OUTGO.COM - Depuis le 19 novembre, Outgo est heureuse de faire équipe avec CAA-Québec afin d'offrir un rabais incitatif de 15% à tous les membres CAA de la Province de Québec pour leurs achats de cadeaux de Noël.

500 000 personnes de plus ont maintenant l'occasion de découvrir notre entreprise et les expériences offertes en collaboration avec plus de 300 commerçants québécois.

Outgo.com offre depuis 2016, une panoplie de forfaits cadeaux de restaurants, soins, escapades et plus de 500 activités à vivre ou à offrir et ce, partout au Québec. « Nous sommes enchantés de ce beau partenariat, qui est le fruit de 2 années d'efforts » mentionne le Président et fondateur de l'entreprise, Yanik Guillemette.

L'entreprise affiche une croissance annuelle de ses clients et membres l'ordre de 400,63 %.

Les membres CAA-QUÉBEC peuvent activer leur carte via ce lien afin d'obtenir leur rabais de 15%

Quelques données :

Fondée en 2016 à Québec

297 commerçants partenaires

1000 expériences

100 000 visiteurs/mois

425 000 abonnés à l'infolettre

25 000 abonnés des réseaux sociaux

Partenaire de TripAdvisor, Viator, CAA, Costco et Expedia.

Liens connexes

Outgo Expériences, Cadeaux de Noël 2019

SOURCE Outgo Network Inc.

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 14:54 et diffusé par :