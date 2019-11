La Lega Serie A et la Lega B s'unissent face à « l'acqua alta » de Venise





Le 12 novembre 2019, Venise a été très durement touchée par « l'acqua alta ». L'eau a atteint un niveau de 187 cm.

La Lega Serie A et la Lega B se sont associées à l'initiative Protezione Civile (Protection civile) pour soutenir Venise en diffusant le numéro de solidarité 45500 (SMS facturés 2 euros, uniquement en Italie).

La Lega Serie A et la Lega B participeront ultérieurement à l'élaboration d'un projet de soutien à Venise, dans le but de restaurer les biens artistiques, sportifs et sociaux endommagés, en accord avec les institutions locales.

Lors de la 13ème journée de la Serie A TIM et de la 14ème journée de la Série BKT, la levée de fonds pour venir en aide à Venise sera diffusée dans tous les stades grâce à un indicateur DEL sur la ligne de touche, à des graphiques sur grand écran et à la lecture d'un message diffusé par haut-parleur.

Les fonds collectés seront transportés gratuitement par des conducteurs au Département de la protection civile. La destination des fonds collectés sera ensuite évaluée par un comité de garants spécialement créé à cet effet.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

