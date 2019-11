Recherche de dons : À deux mains réagit à l'augmentation du nombre de nouveaux.elles arrivant.e.s et de réfugié.e.s ayant accès aux services de base





MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La pierre angulaire de À deux mains depuis près de 50 ans en tant que fournisseur de services aux jeunes de Montréal a été la capacité d'adaptation : changer les types et la nature des programmes pour répondre aux nouvelles tendances parmi les populations les plus marginalisées de la ville. Les deux dernières années à À deux mains n'ont pas fait exception, l'organisme ayant constaté une augmentation du nombre de réfugié.e.s et de nouveaux.elles arrivant.e.s à la recherche d'un soutien pour répondre à des besoins essentiels et fondamentaux. Ces nouveaux.elles client.e.s se rendent à NDG en transport commun d'aussi loin que Ville St-Laurent et Laval.

Parmi les neuf programmes du programme À deux mains, c'est la banque alimentaire qui a été le plus touché par cette hausse. Ce qui était au départ un service d'urgence pour les jeunes en situations précaires s'est étendu pour servir les familles et les ménages qui essaient simplement de survivre : au cours de la dernière année, la banque alimentaire est passé d'une vidange tous les 8-10 jours à une vidange tous les 3-4 jours. Cette année, plus de 30 % des 538 individus et familles qui ont reçu de la nourriture étaient des réfugié.e.s nigérian.ne.s.

En octobre 2019, lorsque À deux mains a commencé un programme de vêtements d'hiver pour adultes et pour enfants, 40 articles ont été distribués en 2 jours.

Selon Jess, coordonnateur.trice de la sécurité alimentaire, " Les réfugié.e.s et les nouveaux.elles arrivant.e.s n'ont pas accès aux services ailleurs : d'autres organisations demandent une pièce d'identité ou une preuve d'adresse. Les gens viennent nous voir parce que nous sommes l'un des services les plus accessibles de la ville - nous n'avons besoin de preuve de rien ! À deux mains étend ses services parce que nous ne voulons pas refuser qui que ce soit, peu importe qui ils.elles sont."

À deux mains fait appel à notre communauté pour soutenir ses client.e.s tout au long de l'hiver : une période particulièrement difficile pour nos client.e.s vulnérables. Comme toujours, le soutien financier est le moyen le plus facile d'obtenir de l'aide, par la poste ou sur notre site web. Pour ceux qui aimeraient faire un don d'équipement d'hiver supplémentaire, ils peuvent trouver des détails sur ce que nous recherchons sur https://headandhands.ca/news-2/

SOURCE À deux mains

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 14:21 et diffusé par :