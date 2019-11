Mazarin inc. annonce une nomination au sein de son conseil d'administration





THETFORD MINES, QC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Mazarin inc. a annoncé aujourd'hui qu'au cours d'une assemblée du conseil d'administration tenue le 20 novembre 2019 à Thetford Mines (Québec), M. Robert Tremblay a été nommé au sein du conseil d'administration de la Société. Ce changement a pris effet le 20 novembre 2019.

M. Tremblay est un entrepreneur avec une expérience diversifiée. Il est président et propriétaire de Med Opt-Tech, société médicale spécialisée dans le domaine de l'endoscopie et des instruments chirurgicaux qu'il a fondée en 1995. Il est également président du conseil d'administration de l'hôtel Southern Seas en Floride, entreprise des copropriétaires. De 2012 à 2014, Télé-Cable La Conception, entreprise de télécommunications (O.B.N.L.) a retenu ses services bénévolement pour élaborer un plan d'affaires et l'obtention de financement de 1,2 $ million afin d'étendre son réseau FTTH pour sa municipalité. Au cours des 33 dernières années, il a également été actif sur les marchés financiers en gestion d'un portefeuille diversifié de sociétés axées principalement sur le secteur minier.

Mazarin inc. est une société du secteur des ressources naturelles qui se consacre au développement de minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. Les actions de Mazarin inc. se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole MAZ.H.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futures qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs en dehors du contrôle de la société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue et à la commercialisation de nouvelles technologies et les autres risques divulgués dans les documents que la société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la société et sa direction à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles ont été établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises et, par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Mazarin Inc.

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 14:05 et diffusé par :