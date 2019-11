Violence dans le réseau de santé et de services sociaux - La FSSS-CSN demande l'intervention de la ministre McCann





MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Suite à de nouvelles agressions du personnel, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) invite la ministre McCann à mettre les sommes nécessaires pour assurer la sécurité des travailleuses et travailleurs du réseau.

Agression au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Une récente agression d'un patient envers le personnel à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost a relancé le débat public sur la croissance des gestes violents dans le réseau de santé et de services sociaux. Le syndicat CSN du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal est intervenu auprès de l'employeur à de nombreuses reprises dans les dernières années pour exiger la mise en place de mesures pour assurer la sécurité du personnel suite à des cas de violence. En 2016, le syndicat avait d'ailleurs recensé plus de 220 agressions.

«?Ce qui se passe au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal ressemble malheureusement à ce qu'on voit un peu partout dans le réseau. Le personnel subit de plus en plus de violence, nos syndicats interviennent auprès des employeurs, mais rien n'y fait?! Il faudra attendre encore combien de temps avant que le message se rende et que des actions soient prises pour assurer la sécurité du personnel???», se demande Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

Agir pour contrer la violence dans le réseau

Des solutions concrètes existent pour freiner la croissance de la violence envers le personnel : former davantage le personnel, apporter des modifications aux équipements et investir pour embaucher du personnel. Mais pour la FSSS-CSN, c'est au niveau du financement des mesures que le bât blesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la FSSS-CSN veut agir sur cette question dans le cadre de la négociation qui débute avec le gouvernement. Elle demande que l'on mette en place des mesures pour contrer la violence des usagers et de leur famille envers les travailleuses et les travailleurs. Pour la FSSS-CSN, la ministre McCann doit dès maintenant envoyer un signal que son gouvernement prend au sérieux la sécurité du personnel et des usagères et usagers.

«?Dès qu'il est question d'argent, c'est silence radio. Comme si la sécurité du personnel ne nécessitait pas des investissements. Les travailleuses et travailleurs sont là pour soigner la population, pas pour se faire blesser. Est-ce que la ministre McCann veut agir?? Si oui, elle doit indiquer aux établissements que des sommes sont au rendez-vous pour appliquer les solutions pour assurer la sécurité du personnel?», de conclure Jeff Begley.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

