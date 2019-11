Invitation aux médias - Une initiative concrète pour contrer la rareté de main-d'oeuvre à Montréal





MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La rareté de main-d'oeuvre qui affecte les entreprises est historique. Présenté par L'Événement Carrières, avec la collaboration du gouvernement du Québec, le salon La Grande Corvée de l'emploi est un salon de l'emploi qui s'adresse à toutes les personnes désireuses de se trouver un emploi, et ce, peu importe les types d'expériences ou de scolarités.

Les représentants des médias sont invités à faire le point sur l'emploi à Montréal et venir discuter avec les professionnels des ressources humaines et les chercheurs d'emploi qui seront présents à La Grande Corvée de l'emploi qui aura lieu le jeudi 21 novembre 2019 au Palais des congrès de Montréal. Plus de 100 entreprises de Montréal proposant près de 3 000 emplois seront présentes.

Quand :

Le jeudi 21 novembre 2019, à partir de 9 h 15

9 h 15 à 9 h 30 : Allocutions de M. Eric Boutié - président de L'Événement Carrières, M. Ghislain Laprise - directeur régional par intérim de Services Québec de l'Île-de-Montréal et M. Patrick Allard - coordonnateur aux services aux entreprises de Services Québec de l'Île-de-Montréal, à l'espace conférences du salon

9 h 45 à 10h : Occasion photo (Photo Ops) - Plusieurs centaines de chercheurs d'emploi seront présents en file d'attente à l'entrée avant l'ouverture du salon. Entrée de la salle 210 D

9 h 45 à 19 h : Possibilités d'entrevues :

Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières ;

Spécialistes des ressources humaines des entreprises présentes ;

Chercheurs d'emploi ;

Les employeurs présents :

Plusieurs entreprises de Montréal connaissent des besoins importants de main-d'oeuvre. On retrouvera des employeurs provenant des nombreux secteurs de l'économie québécoise dont l'aérospatiale, le commerce de détail, la fabrication, la restauration et les services d'alimentation, la santé et les services sociaux, la sécurité, les TI et le génie, le tourisme, le transport et bien d'autres.

Parmi les organisations présentes on retrouvera : Aéro Montréal, Air Liquide, Autobus Idéal, Boulangerie Lanthier, Brasserie Les Enfants Terribles, Bureau en gros, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Cool&Simple, Courrier Plus, Environnement routier NRJ, Gardium Sécurité, l'Institut de Cardiologie de Montréal, Le Château, Mediaclip, Oasis Animation, PepsiCo Canada Breuvages, Saputo, Systèmes Électroniques Matrox, Tim Hortons et bien d'autres!

Pour consulter la liste complète, visitez : https://trouverunemploi.net

Où :

Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul Riopelle

Montréal, QC H2Z 1H5

Entrée salle 210D

Métro Place-d'Armes (ligne orange)

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur-mesure. Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

SOURCE L'Événement Carrières

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 14:00 et diffusé par :