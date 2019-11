Le prix Pierre-Vadeboncoeur 2019 remis au romancier et essayiste Yvon Rivard





MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le jury du prix Pierre-Vadeboncoeur a porté son choix sur l'essai Le chemin de l'école, de l'écrivain Yvon Rivard, publié chez Leméac. Le prix sera remis le dimanche 24 novembre dans le cadre du Salon du livre de Montréal en présence de Marie Vadeboncoeur, veuve de l'écrivain.

Des mentions d'honneur ont été adressées à Dominique Payette pour son essai Les brutes et la punaise, publié chez Lux Éditeur, et à Alain Noël pour son essai Utopies provisoires, publié chez Québec Amérique. Le jury, présidé par Claudette Carbonneau, compte aussi Catherine Ladouceur, professeure de littérature au Cégep de Sherbrooke, et l'auteure Anne-Marie Saint-Cerny.

Le prix Pierre-Vadeboncoeur, doté d'une bourse de 5000 $, a été créé en 2011 par la CSN pour souligner la mémoire de ce grand écrivain et syndicaliste, conseiller durant 25 ans à la centrale syndicale québécoise. Il est remis à l'auteur d'un essai qui s'est démarqué sur des questions économiques, sociales ou politiques.

La présidente du jury a souligné la qualité de la langue dans l'oeuvre primée, « une langue somptueuse», a-t-elle précisé, une langue mise au service de l'éducation, « qui demeure le socle sur lequel doit se bâtir une nation ».

Madame Carbonneau a félicité Dominique Payette pour s'être attaquée avec courage aux radios-poubelles qui sévissent à Québec. De l'essai d'Alain Noël, elle a dit qu'il était une contribution remarquable au vivre-ensemble dans une société plus juste et équitable.

