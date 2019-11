Xinhua Silk Road : le tout nouveau Tiggo8 de Chery remporte la certification de sécurité cinq étoiles du C-NCAP





PÉKIN, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le tout nouveau Tiggo8 de Chery, un modèle de SUV, a reçu une note élevée au test de collision du C-NCAP (programme chinois d'évaluation des nouveaux véhicules) et a obtenu la certification de sécurité cinq étoiles du C-NCAP grâce à ses excellentes performances de sécurité, selon les résultats de test récemment publiés par le Centre chinois de recherche et technologie automobile.

Les résultats de collision du C-NCAP montrent que le tout nouveau Tiggo8 présente des performances exceptionnelles aussi bien pour les collisions frontales que latérales. Tous les airbags frontaux et airbags rideaux se déploient normalement avec les ceintures de sécurité fermement bouclées, ce qui protège de manière efficace les adultes et les enfants. En particulier, des notes élevées sont obtenues pour la protection de la tête, du cou, de la poitrine, de l'abdomen et des jambes. Les excellents résultats sont attribués au respect des normes les plus récentes de sécurité cinq étoiles du C-NCAP dans les premières étapes de la conception du Tiggo8.

En termes de sécurité active, le Tiggo8 est équipé de nombreuses configurations intelligentes comme AEB, IHC, FCW, SLA, RCTA, LDW et le système de contrôle automatique HDC.

En tant que norme la plus officielle en Chine pour les tests de performances de sécurité automobile de tiers, le C-NCAP a sans cesse amélioré les normes d'essai depuis son lancement. Il a renforcé et quantifié l'évaluation des passagers enfants et sur les sièges arrière, ajouté le test de coup fouet et adopté un classement d'étoiles plus strict. Pour obtenir la certification de sécurité cinq étoiles du C-NCAP, le véhicule doit donc avoir des performances de sécurité exceptionnelles.

Les excellentes performances du Tiggo8 dans l'essai de sécurité du C-NCAP sont également dues aux efforts à long terme de Chery dans le contrôle de la qualité. Afin de maximiser la qualité de produit, Chery a établi un système de gestion de la qualité de cycle de vie à double matrice et un modèle de gestion de processus total de la qualité allant de la planification de produit jusqu'à la qualité du système.

Dans le processus de R-D de produit, Chery a établi un modèle matriciel de développement de produits dans lequel le centre de gestion du développement produit et les centres technologiques coopèrent entre eux, formant ainsi un système et un processus de R-D positifs en forme de V pour le développement de véhicules et établissant une base solide pour fabriquer des produits de qualité supérieure et des marques d'excellence.

