La Fondation ARQ honore Jean-Pierre Léger en lui remettant le prix Chapeau restaurateurs, catégorie Hommage

QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Un pionnier qui a su tenir les rênes de l'entreprise familiale pendant de longues années. Un philanthrope qui a donné de son temps à de nombreuses causes au fil du temps et qui continue de le faire, même après sa retraite du métier. Un visionnaire qui a mis la cause de l'environnement de l'avant dans ses établissements depuis longtemps. C'est pour toutes ces raisons, et encore plus, que la Fondation ARQ, chapeautée par l'Association Restauration Québec (ARQ), a choisi de remettre le prix Chapeau restaurateurs, catégorie Hommage, à M. Jean-Pierre Léger, vice-président du CA de la Fondation Claire et Jean-Pierre Léger et président du CA de la Fondation St-Hubert. La remise a eu lieu cet après-midi dans le cadre du RDV 2019 de l'ARQ, au Manège militaire Voltigeurs de Québec.

C'est en 1951, sans se douter qu'ils allaient créer une institution québécoise, que les parents de M. Léger ouvrent le restaurant St-Hubert Bar-B-Q, sur la rue Saint-Hubert, à Montréal. Il y travaillera pratiquement à tous les postes, de la plonge à la gestion, ce qui lui permettra d'acquérir des compétences qui lui auront sans doute été utiles tout au long de sa carrière. La suite n'a nul besoin d'explication, le Groupe St-Hubert faisant encore partie aujourd'hui du paysage québécois, près de 70 ans plus tard! M. Léger prendra les commandes de l'entreprise en 1991 avec sa soeur Claire, pour en devenir l'unique actionnaire en 2002. Il en fera l'empire que l'on connaît, cher au coeur des Québécoises et Québécois.

Les activités caritatives ont toujours fait partie des valeurs intrinsèques de M. Léger, de sa soeur Claire et de l'entreprise. Si bien qu'afin de s'impliquer encore plus, La Fondation St-Hubert a vu le jour en 2012 et la Fondation Claire et Jean-Pierre Léger, en 2016, à la suite de la vente du Groupe St-Hubert. À ce jour, ce sont plus de 20 millions de dollars qui ont été versés à différentes oeuvres. Nommé membre de l'Ordre national du Québec en 2019, il est aussi président du CA de la Fondation Martin Matte, a été membre de celui de l'Institut des troubles d'apprentissage et s'est impliqué dans de nombreuses campagnes de financement pour divers organismes. Ayant à coeur l'environnement, plusieurs gestes en témoignant ont été mis en place au sein de la chaîne durant la dernière décennie, notamment l'installation de bornes de recharges pour les voitures électriques et l'arrivée des contenants et emballages compostables. Cette dernière action aura permis à l'entreprise de remporter le prix Phénix de l'environnement dans la catégorie « Réalisation à caractère environnemental », en 2014.

Le prix Hommage de la Fondation ARQ souligne la contribution remarquable et la qualité exceptionnelle du parcours professionnel d'une personne issue de l'industrie élargie de la restauration et est présenté avec la collaboration de la compagnie Les Importations Edika inc.

Depuis sa création en 2001, la Fondation ARQ réalise et s'implique dans des activités, des campagnes et des événements voués à encourager l'excellence et le développement de la formation de la main-d'oeuvre dans le secteur de la restauration et la promotion des métiers de la restauration comme choix de carrière auprès des jeunes. Elle prend également part à des activités ayant pour but de valoriser l'industrie de la restauration québécoise auprès du grand public et des pouvoirs publics.

