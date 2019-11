Villes intelligentes : des membres de l'Association québécoise des technologies (AQT) unissent leurs forces pour accélérer le virage numérique des villes du Québec





MONTRÉAL, 20 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des entreprises membres de l'Association québécoise des technologies (AQT) se sont fièrement réunies pour présenter des solutions éprouvées, adaptées et accessibles lors de la 2e édition du Sommet international de l'innovation en villes médianes (SIIViM). Solidaire dans leur démarche et faisant figure de leaders auprès des villes, ces entreprises forment aujourd'hui le « Réseau d'excellence ? Villes intelligentes » de l'AQT.



« Le concept de villes intelligentes n'est absolument pas réservé aux grandes métropoles. Que l'on parle de transformation numérique, de citoyens connectés, de mobilité durable, de ville performante et de commerce intelligent, nos entreprises technos jouent un rôle de premier plan auprès des municipalités désireuses d'accélérer le déploiement d'innovations », mentionne Marc Lapointe, directeur général adjoint de l'AQT

Les huit entreprises membres du « Réseau d'excellence ? Villes intelligentes » de l'AQT souhaitent avant tout briser les silos qui existent entre les différentes solutions dédiées aux villes. Unissant leurs forces autour de l'interopérabilité, elles favorisent la mise en place de projets structurants et durables à l'échelle de la province. « Nous souhaitons dialoguer en toute transparence avec les entreprises et villes qui partagent notre vision, soit celle de faire du Québec un des berceaux de l'innovation municipale à l'échelle internationale », précise Mathieu Fournier, président de Blanko.

Constats à l'issue de la 2e édition du SIIViM

Au lendemain de la 2e édition du Sommet international de l'innovation en villes médianes (Siivim), qui se tenait à Shawinigan les 14 et 15 novembre derniers, ces entreprises s'entendent sur le fait que la majorité des villes ne savent bien souvent pas exactement par où entamer leur transition numérique. Elles cherchent par conséquent des solutions pour simplifier leur tremplin vers la ville intelligente.

Or, comme le souligne Marc Lapointe : « Des entreprises technos québécoises offrent précisément des services accessibles et une expertise de pointe permettant de bien accompagner ces transformations. L'interopérabilité des solutions des membres du réseau d'excellence de l'AQT, ainsi que leur volonté de travailler ensemble, permettent aux villes d'ici et d'ailleurs d'accéder facilement à une vision plus accessible et globale. »

Entreprises technos membres du « Réseau d'excellence ? Villes intelligentes »

Amilia

Avec sa solution « SmartRecMD »,?Amilia redéfinit l'avenir du secteur des loisirs municipaux.

https://www.amilia.com/fr

Blanko

Blanko conçoit et développe un portail et des outils de communication numérique centrés sur le citoyen.

https://www.blanko.ca/fr

Consortech

Consortech transforme et centralise les données pour en faire émerger de nouvelles possibilités.

https://www.consortech.com/fr/

Énergère

Énergère, leader au Québec, est spécialisée en éclairage public intelligent et en efficacité énergétique.

https://energere.com/

inLibro

inLibro offre des technologies permettant aux bibliothèques d'offrir de meilleurs services à leurs usagers.

https://inlibro.com/

Ites Media

ITESMEDIA offre des solutions d'affichage numérique dynamique clé en main et adaptées au marché municipal.

https://www.itesmedia.tv/

Jakarto

Jakarto utilise l'intelligence artificielle pour propulser la cartographie 3D à un niveau supérieur.

https://www.jakarto.com/fr/

K2 Géospatial

K2 Géospatial intègre et développe des solutions logicielles qui fournissent des aides

visuelles efficaces aux décideurs.

https://k2geospatial.com/fr/

À propos de l'AQT

L'Association québécoise des technologies (AQT), l'incontournable réseau d'affaires des entreprises technos, procure aux dirigeantes et dirigeants un environnement stimulant et de classe mondiale propice à la croissance de leur entreprise et de l'industrie. Forte de ses 500 membres, elle les rassemble, leur permettant ainsi d'accroître la performance de leur organisation. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances décisionnelles. L'AQT figure parmi le Top 10 des associations technos en Amérique du Nord.

