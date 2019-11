Les nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio MY2020 : l'expérience de conduite atteint une nouvelle dimension





TORINO, Italy, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Avec les nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio MY2020, l'expérience de conduite a évolué dans de nouvelles directions : technologie, conduite automatique et connectivité, appliquées à un héritage technique précieux et une excitation sans pareille derrière le volant. Les systèmes ADAS de niveau 2 font leurs débuts en équilibrant parfaitement le plaisir de conduite et les systèmes d'assistance ; sans oublier les nouveaux systèmes d'infodivertissement conviviaux et intuitifs avec services connectés et le tout nouveau Alfa Connect 8.8'' Multitouch, avec graphismes logiques optimisés par widget. L'interface homme-machine a été complètement repensée, tandis que l'intérieur a été redessiné avec de nouveaux matériaux et des espaces réaménagés pour un plus grand confort à bord grâce à des modifications ciblées de la console centrale, entièrement reconçue pour inclure des compartiments de rangement plus grands et plus accessibles. Parmi les nombreuses nouveautés, une certitude : le plaisir de conduite reste une référence grâce à la direction directe, à la répartition parfaite du poids et à la réactivité captivante du véhicule.

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer ici :https://www.multivu.com/players/uk/8652351-alfa-romeo-giulia-and-stelvio-my2020/

La nouvelle logique des gammes Giulia et Stelvio comprend des modèles aux noms emblématiques - Super, Sprint, Veloce, Ti -, chacun avec son identité bien différenciée et des solutions conçues pour répondre aux besoins des conducteurs à la recherche de modèles plus sportifs et de ceux qui préfèrent le confort par le souci du détail : du fer foncé et de l'aluminium sur la Sprint, par exemple ; une élégance exclusive sur la Ti, avec des inserts en bois et en cuir fin ; des sièges sport dédiés sur la Veloce avec des roues en alliage 19" sur la Giulia et 20" sur la Stelvio. Il existe également des versions spécifiques pour les clients professionnels.

Une autre nouveauté est la gamme de couleurs, avec une approche passionnante qui regroupe les livrées par classe plutôt que par technologie seule. Il y a quatre catégories : Competition, en référence à la tradition sportive de la marque, ainsi que Competition Red et Trophy White, aux trois couches ; Metal, soulignant l'âme dynamique de la marque avec Visconti Green (une nouveauté pour la Giulia), Vesuvius Gray, Stromboli Gray, Silverstone Gray, Vulcan Gray, Misano Blue, Montecarlo Blue et les nouvelles couleurs Anodized Blue et Lunar White ; Solid, avec White, Alfa Red et Black (exclusives à la Giulia) ; Old Timer, un retour à l'héritage Alfa Romeo, avec la GT Junior Ochre et la 6C Villa d'Este Red disponibles dès mi-2020.

Il existe une gamme complète de motorisations, essence et turbodiesel, avec des puissances comprises entre 136 et 280 ch, une transmission automatique et une transmission arrière ou quatre roues motrices.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1032837/Alfa_Romeo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1032838/New_Alfa_Romeo.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1032843/Alfa_Romeo_Video.mp4

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 11:55 et diffusé par :