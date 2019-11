Artshine & Arts4All offre des programmes gratuits et subventionnés





L'entreprise canadienne à but non lucratif est subventionnée par sa compagnie soeur Artshine. Leur école d'art mobile offre une participation aux arts aux personnes de tous les niveaux de revenu, d'aptitudes ou de circonstances de la vie. Les instructeurs vont dans les centres pour personnes âgées, les centres communautaires ainsi que dans les écoles adaptées afin de rejoindre les jeunes qui sont dans le besoin.

L'entreprise espère faire une différence dans la qualité de vie des jeunes à risque et défavorisés en améliorant leur éducation, leur confiance en eux-mêmes et leur expression personnelle à travers l'art. Les élèves utilisent leur imagination, ils font des expériences avec différents matériaux d'art et construisent ainsi leur confiance en eux-mêmes tout en vivant différentes émotions en plus d'aborder des thèmes comme l'art Canadien, l'art autochtone et les arts du monde.

« L'art est un véhicule parfait et complètement sain afin de pallier aux défis que la vie nous apporte parfois. » nous dit Paul Field, fondateur d'Artshine et d'Arts4All. Dans sa carrière précédente de travailleur social, Paul offrait un programme similaire mais il était frustré par les compressions budgétaires. Son expérience en matière d'engagement auprès des jeunes, de travail social et d'éducation artistique l'a donc amené à créer ce modèle innovateur d'entreprise sociale autofinancée.

L'année dernière, Arts4All a remis environ 15 000 $ en bourse. Ils ont également offert des tarifs réduits aux communautés plus démunies qui ne peuvent pas se permettre de payer le plein prix. Cette année, presque 70 programmes sont offerts gratuitement ou à des prix réduits parfois moins cher que la moitié du prix régulier. Nous avons offert ces services dans diverses communautés et en moyenne, nous avons investi environ 200 000 $ par année depuis les trois dernières années.

Débutant en janvier 2020, un nouveau service d'abonnement « Artshine en boîte » permettra à des jeunes partout au Canada de faire l'expérience Artshine dans le confort de leur foyer. Les abonnés recevront un kit d'art qui explorera un thème et des matériaux différents, le tout soutenu par un vidéo tutoriel en anglais et français. Toujours en épaulant la mission sociale de l'entreprise, « Artshine en boîte » continue avec « Achetez-en un, Donnez-en un » : pour chaque abonnement achetez, nous donnerons l'accès à un enfant qui n'aurait pas la chance de participer dans un programme comme celui-ci.

Vous pouvez faire un don directement à l'entreprise ou acheter des cartes-cadeaux pour l'offrir à quelqu'un qui autrement n'aurait pas accès à ce genre d'opportunité.

« Artshine s'implique avec le 7th Inning depuis 2017 en offrant des opportunités aux élèves de s'épanouir avec leur créativité. Les élèves du 7th Inning nous ont raconté leurs expériences avec Artshine et se souviennent des belles rencontres et surtout, de leur grande fierté en exposant leurs oeuvres au Youth and Teen Centre », nous indique Dave Cooke, Program Coordinator du Grow Community Centre à Cambridge. « Les instructeurs Artshine sont excellents et ils enseignent à nos jeunes avec un grand respect et bonté. C'est toujours un plaisir de travailler et collaborer avec une entreprise avec une mission communautaire comme Artshine. »

« J'ai toujours très hâte aux classes Artshine et je marque mon calendrier à tous les mois » nous dit une élève du centre Monica Place pour les jeunes femmes enceintes. C'est un endroit où je prends le temps, je me laisse aller, les ateliers m'ont appris à vraiment prendre mon temps, faire les choses étapes par étapes ce qui permet aux personnes moins douées en art de réussir à créer une oeuvre. J'ai fait des superbes créations que je ne pensais jamais être capable de faire. » C'est exactement la mission de Arts4All, inspirée des gens à créer et les faire briller.

À PROPOS D'ARTSHINE

Artshine est une entreprise sociale canadienne en pleine croissance qui offre des cours d'art mobile et des services d'abonnement aux arts visuels. Le programme vise principalement les écoles, avec les programmes du midi et après l'école, mais comprend également des camps d'été, des fêtes anniversaire, des activités de consolidation d'équipe et des événements « Artshine et Vin » pour les adultes. L'entreprise est basée à Kitchener, en Ontario, cependant, ses programmes scolaires sont enseignés partout en Ontario et à Montréal. L'entreprise a récemment annoncé son nouveau service d'abonnement mensuel, « Artshine en boîte », permettant aux enfants partout au Canada de profiter des leçons d'art enrichissantes dans le confort de leur maison tout au long de l'année. Pour plus d'informations, visitez www.artshine.ca .

À PROPOS D'ARTS4ALL

Arts4All est un organisme artistique canadien à but non lucratif. Ensemble, Artshine et Arts4All travaillent à créer une communauté où la participation aux arts est accessible aux personnes de tous les niveaux de revenu, d'éducation, d'aptitudes ou de circonstances de la vie. Arts4All propose des programmes de parrainage, gratuits et subventionnés, afin d'offrir des expériences artistiques inclusives aux aînés, aux personnes défavorisées, incarcérées et à risque ainsi qu'aux personnes handicapées. Avec leur nouveau service d'abonnement « Artshine en boîte », et le modèle « Achetez-en un, donnez-en un», pour chaque abonnement mensuel, l'entreprise envisage donner une leçon à un enfant qui, autrement, n'aurait pas accès à ce genre d'opportunité. Pour plus d'informations, visitez www.arts4allunlimited.org

