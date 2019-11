L'ENAP décerne un doctorat d'honneur à l'acteur public roumain Andrei Marga





QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 50e anniversaire, l'École nationale d'administration publique (ENAP) a remis lors de sa 48e collation des grades un doctorat honoris causa à un intellectuel et acteur public de renommée internationale, M. Andrei Marga.

Titulaire d'un doctorat en philosophie contemporaine, Andrei Marga a fait carrière dans l'enseignement universitaire, occupant tour à tour les postes d'enseignant, de doyen, de vice-recteur puis de recteur de l'Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, en Roumanie, un établissement qu'il a propulsé vers des sommets d'excellence.

Il a également occupé le poste de ministre de l'Éducation puis, quelques années plus tard, celui de ministre Affaires étrangères. Conférencier aux quatre coins de l'Europe, chercheur et auteur prolifique, tous les éléments de son parcours professionnel ont largement contribué au progrès de la société roumaine et du Vieux Continent. M. Marga a d'ailleurs reçu de nombreux prix et marques de reconnaissance prestigieuses.

Comme l'a souligné le directeur général de l'ENAP, Guy Laforest, lors de son discours de remise du doctorat d'honneur, Andrei Marga pourrait facilement être comparé au Québec à un véritable Paul Gérin-Lajoie roumain, puisqu'il est considéré comme un des grands bâtisseurs de la reconstruction du monde universitaire est-européen.

Au moment où l'ENAP était fondée en 1969 et alors que les sciences humaines et sociales étaient en plein essor ici et dans tout l'Occident, la réalité était tout autre en Europe de l'Est où ces disciplines scientifiques étaient ignorées, voire étouffées. «?S'il en va autrement aujourd'hui, si les sciences humaines et sociales ont retrouvé leur place dans le monde universitaire est-européen, c'est notamment parce qu'Andrei Marga s'est porté à leur défense?», a souligné M. Laforest.

C'est à ce remarquable réformateur que l'ENAP a rendu hommage en lui octroyant un doctorat honoris causa, sa plus haute distinction. Ce faisant, l'ENAP s'est ajoutée aux universités d'Europe, du Moyen-Orient et des États-Unis et aux pays qui ont reconnu sa contribution au progrès de la société roumaine.

À propos de l'École nationale d'administration publique

L'ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic.

L'ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics. / enap.ca

SOURCE École Nationale d'administration publique (ENAP)

Communiqué envoyé le 20 novembre 2019 à 11:11 et diffusé par :