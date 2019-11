Schlumberger annonce le rachat de 100 % des billets de premier rang en circulation à 4,200 % venant à échéance en 2021 de Schlumberger Norge AS





Schlumberger Limited (« Schlumberger ») a annoncé aujourd'hui que Schlumberger Norge AS, filiale indirecte en propriété exclusive de Schlumberger (« SLB Norge »), va racheter la totalité du capital restant dû de ses billets de premier rang à 4,200 % venant à échéance en 2021 (CUSIP Nos. 80685PAA6/R7562MAB3; ISIN Nos. US80685PAA66/USR7562MAB39 et Common Codes 56301178/56301313) (les « Billets »). La date de rachat des billets est le 19 décembre 2019 (la « Date de rachat »). Les billets sont cotés sur la Liste Officielle de la Bourse du Luxembourg et admis à la négociation sur le marché SMN Euro.

Le montant en capital total des billets en circulation est de 500 000 000 USD. Les billets seront rachetés à la date de rachat à un prix de rachat pour les billets égal à (a) 100 % du montant total en capital racheté, majoré (b) des obligations courues et non payées à partir de la dernière date de versement de l'intérêt, mais à l'exclusion de la date de rachat, plus (c) une prime d'ajustement qui doit être calculée trois jours ouvrables avant la date de rachat conformément aux conditions des billets et de la convention applicable régissant ces billets. À compter de la date de rachat, l'intérêt cessera de courir sur les billets et les billets cesseront d'être en circulation.

Les avis de rachat sont envoyés par le fiduciaire compétent pour les billets à tous les porteurs actuellement inscrits de ces billets.

Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, autrement dit, des déclarations concernant l'avenir et non pas des évènements antérieurs. Ces déclarations utilisent souvent des termes, tels que « prévoit », « pourra », « pense », « projette », « estime », « envisage », « anticipe », « devrait », « pourrait », « va », « cherche à », « susceptible de » ainsi que d'autres expressions de ce genre et l'usage du futur ou du conditionnel. Les déclarations prévisionnelles traitent de questions incertaines, à divers degrés, telles que les déclarations concernant les conditions et le moment du rachat de chaque série de billets. Ni Schlumberger, ni SLB Norge ne peuvent garantir que ces déclarations prévisionnelles s'avèreront correctes. Ces déclarations sont soumises, en particulier, aux risques et incertitudes détaillés dans les formulaires 10-K, 10-Q, et 8-K les plus récents, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, ou fournis à cette dernière par Schlumberger. Les résultats réels pourront différer sensiblement de ceux reflétés dans les déclarations prévisionnelles de Schlumberger. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu'à la date à laquelle elles sont formulées, et Schlumberger rejette toute intention ou obligation de publier une mise à jour ou une révision de telles déclarations prévisionnelles, que ce soit, en réponse à de nouvelles informations, des évènements futurs ou pour toute autre raison.

À propos de Schlumberger

Schlumberger est le premier fournisseur mondial de technologie pour le traitement, la production, le forage et la caractérisation de réservoirs pour l'industrie pétrolière et gazière. Présente dans plus de 120 pays et comptant près de 105 000 employés de plus de 140 nationalités, Schlumberger offre le plus large éventail de produits et de services de l'industrie, allant de l'exploration à la production, et aux solutions intégrées allant du forage au pipeline qui optimisent la récupération des hydrocarbures pour assurer le rendement des gisements.

Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d'affaires de 32,82 milliards USD en 2018. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.slb.com.

Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.

