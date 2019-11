Conco Systems SPRL devient fournisseur de produits et services qualifiés d'EDF dans le domaine nucléaire





LILLOIS, Belgique, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Conco Systems SPRL a annoncé aujourd'hui qu'elle est désormais fournisseur qualifié de la division nucléaire d'Électricité de France (EDF). Le résultat est un succès significatif pour Conco Systems SPRL après le vaste audit de qualification de l'EDF. En tant que fournisseur qualifié, Conco va désormais promouvoir ses produits et services directement auprès des centrales d'EDF et cela confère à Conco un statut privilégié sur les sites nucléaires d'EDF.

Conco Systems SPRL permet aux centrales électriques, aux raffineries et aux installations de production industrielle d'améliorer leur rentabilité, leur productivité et leur fiabilité grâce à une plateforme intégrée unique de produits et de services pour le nettoyage des tubes des condenseurs et des échangeurs thermiques.

EDF est un fournisseur d'électricité français dont le siège social est situé à Paris, en France, et qui dispose d'un portefeuille diversifié de capacités de production dans le monde entier. L'audit de qualification des fournisseurs de l'EDF vise à évaluer la compétence et l'aptitude d'un fournisseur potentiel. Les entreprises doivent fournir, pour être prises en considération, des données financières, des données techniques, des informations sur les ressources humaines, des références, des politiques de qualité et de sécurité, des politiques sociales et éthiques ainsi que des normes et spécifications de produits et services.

Pour plus d'informations sur Conco Systems SPRL et sur nos produits et services, veuillez visiter notre site Web à l'adresse suivante : www.concosystems.com/fr

Beth Foley-Saxon

Conco Services Corporation

530 Jones Street

Verona, PA 15147

Téléphone : 412-828-1166

Télécopieur : 412-828-3336

Bfoley-saxon@conco.net

