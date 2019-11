Agendia présentera de nouvelles données lors du SABCS 2019 démontrant comment le profilage génomique complet bénéficie aux patientes atteintes d'un cancer du sein de stade précoce





Les données d'évaluation de MammaPrint® et BluePrint® comprennent une nouvelle analyse du risque chez les femmes préménopausées atteintes d'un cancer du sein et des éléments de connaissance quant aux caractéristiques uniques des populations spécifiques de patientes atteintes de cancer du sein

IRVINE, Californie, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., leader mondial en oncologie de précision pour le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui que cinq résumés présentant des données et des mises à jour de sa recherche clinique en cours évaluant les tests génomiques MammaPrint® et BluePrint® ont été acceptés pour être présentés lors du San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2019 qui se déroulera du 10 au 14 décembre 2019 à San Antonio, au Texas.

Les données choisies pour la présentation offrent de nouveaux éléments de connaissance quant aux caractéristiques cliniques uniques, la biologie tumorale, le risque de récidive et les réponses thérapeutiques parmi des populations spécifiques de femmes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce. Il s'agit notamment des données d'une étude évaluant le risque clinique de récidive chez les femmes préménopausées âgées de 50 ans ou moins atteintes d'un cancer du sein.

Deux autres présentations révèleront les premiers ensembles de données de l'essai d'observation multicentrique prospectif en cours d'Agendia pour les patientes atteintes d'un cancer du sein de stade I, II et III (FLEX). Les chercheurs partageront les données issues des analyses FLEX évaluant les caractéristiques cliniques et moléculaires prédisposantes associées à la biologie des tumeurs cancéreuses du sein chez les femmes afro-américaines, ainsi qu'un examen clinique initial des profils moléculaires et des caractéristiques clinico-pathologiques du cancer du sein à un stade précoce chez les patientes Chinoises.

«?Ces données offrent un éclairage important sur les caractéristiques uniques des patientes et les risques cliniques associés qui permettront aux cliniciens d'offrir des plans de traitement personnalisés à leurs patientes atteintes d'un cancer du sein?», a déclaré William Audeh, MD, MS, directeur médical chez Agendia. «?Agendia reste déterminée à faire progresser la compréhension de la communauté scientifique et médicale des moteurs biologiques du cancer du sein parmi des populations spécifiques de femmes, en particulier celles qui ont toujours été sous-représentées dans les études cliniques. Nous sommes ravis de partager de nouvelles données qui pourraient bénéficier à ces patientes et à leurs professionnels de la santé. Compte tenu de l'ensemble complet de gènes interrogés par MammaPrint + BluePrint, nous sommes placés de manière unique pour fournir des informations cliniques précieuses qui peuvent améliorer l'évolution clinique des patients.?»

Voici les détails des cinq résumés d'Agendia qui ont été acceptés pour les présentations par affiches lors du SABCS 2019 :

Titre : Racial disparities in breast cancer: Identifying predisposing clinical and molecular features associated with African American patients (Presentation P2-10-08) (Disparités raciales dans le cancer du sein : identification des caractéristiques cliniques et moléculaires prédisposantes associées aux patientes afro-américaines [présentation P2-10-08])

Auteurs : Nunes R., et coll.

Session : Epidemiology, Risk, and Prevention: Ethnic/Racial Aspects (Épidémiologie, risques et prévention : aspects ethniques et raciaux)

Date/Heure : jeudi 12 décembre de 7 h à 9 h

Lieu : Session d'affiche 2, hall 1

Titre : Different MammaPrint and BluePrint molecular profiles and clinical-pathological features of early stage breast cancer in Chinese patients in the United States and Hong Kong (Presentation P2-10-15) (Différents profils moléculaires de MammaPrint et BluePrint et caractéristiques clinico-pathologiques du cancer du sein à un stade précoce chez des patientes Chinoises aux États-Unis et à Hong Kong [présentation P2-10-15])

Auteurs : Kwong A., et coll.

Session : Epidemiology, Risk, and Prevention: Ethnic/Racial Aspects (Épidémiologie, risques et prévention : aspects ethniques et raciaux)

Date/Heure : jeudi 12 décembre de 7 h à 9 h

Lieu : Session d'affiche 2, hall 1

Titre : Treatment recommendations in ER+ patients ? 50 years: Comparison of the 21-gene assay and 70-gene signature in the PROMIS study (Presentation P2-14-11) (Recommandations thérapeutiques chez les patientes RE+ de 50 ans ou moins : comparaison du test de 21 gènes et de la signature de 70 gènes dans l'étude PROMIS [présentation P2-14-11])

Auteurs : Tsai M., et coll.

Session : Treatment: Adjuvant Therapy ? Adjuvant Chemotherapy (Traitement : thérapie adjuvante - chimiothérapie adjuvante)

Date/Heure : jeudi 12 décembre de 7 h à 9 h

Lieu : Session d'affiche 2, hall 1

Titre : Cyclin E overexpression is associated with high risk 70 gene signature, and may indicate intrinsic resistance to CDK4/6 inhibitors (Presentation P4-10-24) (La surexpression de la cycline E est associée à une signature de 70 gènes à risque élevé et peut indiquer une résistance intrinsèque aux inhibiteurs CDK4/6 [présentation P4-10-24])

Auteurs : Mittempergher L., et coll.

Session : Prognostic and Predictive Factors: Biomarkers Predicting Treatment Sensitivity and Resistance (Facteurs pronostiques et prédictifs : biomarqueurs prédictifs de la sensibilité et de la résistance au traitement)

Date/Heure : vendredi 13 décembre de 7 h à 9 h

Lieu : Session d'affiche 4, hall 1

Titre : The FLEX real world data platform explores new gene expression profiles and investigator-initiated protocols in early stage breast cancer (Presentation OT3-17-02) (La plateforme de données réelles FLEX explore de nouveaux profils d'expression génique et de nouveaux protocoles initiés par les chercheurs dans le cancer du sein à un stade précoce [présentation OT3-17-02])

Présentateur : Crozier, J., et coll.

Session : On-going Trial Response Predictions (Prévisions des réponses aux essais en cours)

Date/Heure : vendredi 13 décembre, de 17 h à 19 h.

Lieu : Session d'affiche OT3, hall 1

Le recueil complet des résumés du SABCS 2019 se trouve à l'adresse https://www.agendia.com/resources. Veuillez consulter www.agendia.com pour en savoir plus sur Agendia.

À propos d'Agendia

Agendia est une société axée sur le diagnostic moléculaire qui s'engage dans l'amélioration des résultats cliniques et l'information des patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce. L'entreprise offre actuellement deux tests de profil génomique disponibles sur le marché, traités dans son établissement ultramoderne d'Irvine, en Californie. Agendia fournit également un kit de séquençage de nouvelle génération à l'usage des laboratoires locaux en dehors des États-Unis.

MammaPrint®, le test de 70 gènes dans la récidive du cancer du sein, est le premier test de risque de récidive approuvé par la FDA, soutenu par des données sur les résultats prospectifs examinées par des pairs et inclus dans les directives thérapeutiques nationales et internationales. BluePrint®, le test de sous-typage moléculaire de 80 gènes, est un test disponible sur le marché qui évalue la biologie sous-jacente d'une tumeur pour déterminer ce qui stimule sa croissance. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® fournissent un profil génomique complet pour aider les médecins à prendre des décisions plus éclairées dans les environnements de traitement pré et postopératoire. En mettant au point de nouveaux tests génomiques fondés sur des données probantes, Agendia vise à répondre aux besoins cliniques en constante évolution des patientes atteintes du cancer du sein et de leurs médecins.

Les tests d'Agendia peuvent être demandés sur des microbiopsies ou des échantillons chirurgicaux et les résultats peuvent être fournis en seulement 5 à 7 jours pour permettre de prendre des décisions de traitement pré et postopératoire éclairées. Pour plus d'informations sur les tests d'Agendia et les essais en cours, veuillez consulter le site www.agendia.com

