En primeur au Québec : GURU MATCHA - Le druide de GURU s'inspire de l'Orient pour créer sa nouvelle saveur de boisson énergie biologique

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 20e anniversaire, l'audacieuse entreprise québécoise GURU qui fait figure de pionnière dans l'industrie des boissons énergisantes biologiques, est fière d'élargir sa gamme de produits innovants en lançant le GURU MATCHA BIO, offert dès aujourd'hui au Québec.

L'entreprise GURU est en mission pour faire le ménage de l'industrie des boissons énergisantes étant perçue comme toxique. Pour se faire, GURU propose aux consommateurs des boissons saines composées de plantes biologiques et faibles en calories. GURU a mis au point cette nouvelle saveur à la fois délicieuse et fonctionnelle au cours de la dernière année.

L'ORIENT COMME INSPIRATION

Devenu maître en infusion de plantes énergisantes et stimulantes, le druide de GURU (vice-président recherche et développement, et innovation), Luc Martin Privat, Dr en pharmacologie, s'est inspiré des traditions de l'Orient pour la formulation du nouveau GURU Matcha, plus particulièrement des cérémonies de thé japonaises, de la culture bouddhiste et des bienfaits énergisants du thé matcha, du ginseng et du fruit des moines.

INGRÉDIENTS NATURELS

La poudre de matcha a le mérite d'être naturellement riche en caféine, favorisant un regain d'énergie, ainsi qu'en antioxydants. Provenant directement d'un producteur agricole japonais, le matcha biologique qui entre dans la composition du GURU Matcha est de catégorie « cérémoniale », c'est-à-dire qu'il porte la plus haute désignation officielle de qualité du Japon.

Au matcha japonais biologique, s'ajoutent les ingrédients asiatiques suivants :

Ginseng panax biologique

Jus de fruit des moines concentré

fruit des moines concentré Extrait de thé vert biologique

LA BOISSON ÉNERGISANTE LA PLUS SAINE QUI SOIT

« Il y a 20 ans, nous étions des précurseurs dans l'industrie des boissons énergisante naturelles et biologiques, affirme Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU. Aujourd'hui, nous transformons notre industrie qui est connue pour l'utilisation d'une longue liste d'ingrédients chimiques. Nous sommes ravis de constater la tendance actuelle des consommateurs à opter pour des produits sains, à base de plantes biologiques. »

GURU Matcha bio constitue pour GURU une nouvelle saveur, s'ajoutant à la gamme de GURU Boisson Énergie Bio. GURU Matcha bio est disponible dès aujourd'hui au Québec et contient 140mg de caféine (équivalent d'un café) et ne contient que 25 calories par canette de 355ml.

À propos de GURU

GURU est un fabricant chef de file de boissons énergisantes biologiques. Entreprise pionnière, GURU lançait en 1999 la première boisson énergisante entièrement naturelle au monde. Elle commercialise la boisson énergie GURU au Canada et aux États-Unis. Sa culture d'entreprise, à l'instar des produits qu'elle met sur le marché, vise à partager la bonne énergie afin de stimuler tous ceux qui aspirent à de grands projets en leur rappelant qu'avec une dose de volonté, d'inspiration et de bonne énergie, tout est possible. GURU, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte un réseau de distribution de plus de 10 000 points de vente en Amérique du Nord.

Site Web : www.guruenergie.com.

